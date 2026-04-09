Doğum izni uzatıldı mı? Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çalışan anneler için devrim niteliğinde düzenlemeler içeren kanun teklifi, 9 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemindeki en sıcak başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Peki Doğum izni uzatıldı mı? Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?

Ekonomist
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın sinyallerini verdiği Doğum izni düzenlemesi, özellikle doğum izni sürelerinin uzatılması ve esnek çalışma modelleri üzerine yoğunlaşıyor.

Kadın Çalışanlar İçin Doğum İzni Güncellemesi

Hem kamu hem de özel sektörde çalışan kadınlar için doğum sonrası kendilerini toplama ve bebekleriyle vakit geçirme süresi ciddi oranda artırılıyor.

Sektör / KanunMevcut Durum (Toplam)Yeni Teklif (Toplam)Değişim
Kamu (657 Sayılı Kanun)16 Hafta24 Hafta+8 Hafta (Doğum Sonrası)
Özel Sektör (4857 Sayılı Kanun)16 Hafta24 Hafta+8 Hafta (Doğum Sonrası)

Detay: Mevcut 8 hafta doğum öncesi + 8 hafta doğum sonrası olan düzenleme; 8 hafta doğum öncesi + 16 hafta doğum sonrası şeklinde revize ediliyor. Böylece toplam ücretli izin süresi 6 aya (24 hafta) tamamlanmış olacak.

Babalık İzninde Eşitlik Dönemi

Yeni paket, sadece anneleri değil babaları da kapsıyor. Özellikle özel sektörde çalışan babalar için izin süresinde %100'lük bir artış öngörülüyor.

Özel Sektör (İş Kanunu): Mevcut 5 gün olan babalık izni, 10 güne çıkarılıyor.

Kamu (Memurlar): Mevcutta 10 gün olan izin süresi korunarak, her iki sektördeki babalık izinleri 10 günde eşitlenmiş oluyor.

Yasalaşma Süreci Nasıl İşleyecek?

Teklifin yürürlüğe girmesi için önünde üç ana basamak bulunuyor:

Komisyon Aşaması: Şu an ilgili komisyonda maddeler üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul Oylaması: Komisyondan geçen metin TBMM Genel Kurulu'na gelecek ve milletvekillerinin oylamasına sunulacak.

Resmi Gazete: Meclis’ten geçen kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı an yürürlüğe girecek.

Düzenleme henüz yasalaşmadığı için mevcut doğum izinleri eski sistem (16 hafta) üzerinden devam etmektedir. Kanun yürürlüğe girdiğinde, o tarihte izinde olanların bu haklardan yararlanıp yararlanamayacağı (geçici maddelerle) kanun metninin son haliyle netlik kazanacaktır.
