İlk evim konut kredisi başvuruları ne zaman? 2026 İlk evim konut kredisi şartları neler?

Başvuru Şartları Neler? (Öngörülen Kriterler)

Kredinin sadece ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşması için belirli sınırlar getirilmesi planlanıyor:

Hiç Evi Olmamak: Başvuru sahibinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir konut tapusunun bulunmaması gerekiyor.

İkamet Şartı: Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etme zorunluluğu aranabilir (özellikle büyükşehir projeleri için).

Satış Geçmişi: Son 1 yıl içinde konut satışı gerçekleştirmemiş olmak.

Hisseli Tapu: Mevcut bir hisseli konutta %50'den fazla paya sahip olmamak.

Kredi Notu: Standart bankacılık kriterleri (kredi notu ve gelir durumu) her zamanki gibi değerlendirmeye alınacak.