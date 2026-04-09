İlk evim konut kredisi başvuruları ne zaman? 2026 İlk evim konut kredisi şartları neler?

2026 yılı itibarıyla ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın beklediği "1.20 düşük faizli konut kredisi" (İlk Evim Kredisi) için teknik hazırlıklar ve yasal düzenleme süreci devam ediyor. 9 Nisan 2026 tarihi itibarıyla konut piyasasında "can suyu" olarak nitelendirilen bu dev projenin güncel durumu şu şekildedir:
Başvurular Ne Zaman Başlayacak?
Mevcut Durum: Bankalar üzerinden henüz resmi bir başvuru ekranı açılmamıştır. Düzenleme şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK koordinasyonunda teknik aşamadadır.
Beklenen Tarih: Kampanyanın Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. 2026 yılı bitmeden ilk kredilerin kullandırılması hedeflenmektedir.
Başvuru Şartları Neler? (Öngörülen Kriterler)
Kredinin sadece ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşması için belirli sınırlar getirilmesi planlanıyor:
Hiç Evi Olmamak: Başvuru sahibinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir konut tapusunun bulunmaması gerekiyor.
İkamet Şartı: Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etme zorunluluğu aranabilir (özellikle büyükşehir projeleri için).
Satış Geçmişi: Son 1 yıl içinde konut satışı gerçekleştirmemiş olmak.
Hisseli Tapu: Mevcut bir hisseli konutta %50'den fazla paya sahip olmamak.
Kredi Notu: Standart bankacılık kriterleri (kredi notu ve gelir durumu) her zamanki gibi değerlendirmeye alınacak.
Kredi Detayları ve Örnek Ödeme
Kampanya kapsamında öne çıkan en büyük avantaj, piyasa ortalaması olan %3-4 bandının çok altındaki faiz oranıdır.
Faiz Oranı: %1.20
Vade: 180 aya kadar (15 yıl)
Tahmini Ödeme Tablosu (1.20 Faiz - 180 Ay Vade):
|Kredi Tutarı
|Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|1.000.000 TL
|~13.587 TL
|~2.445.700 TL
|2.000.000 TL
|~27.174 TL
|~4.891.400 TL