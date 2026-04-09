APP plakalar ücretsiz mi değiştirilecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

Kritik Uyarı: Yetkili vs. Yetkisiz Basım

Düzenlemedeki "ücretsiz değişim" hakkından yararlanabilmek için plakanın kaynağı büyük önem taşıyor:

Hatalı Basım (Yetkili): Eğer plakanız emniyet veya şoförler odası gibi yasal kanallardan alınmış ancak basım karakterleri (APP benzeri kalın yazı vb.) nedeniyle standart dışı kalmışsa ücretsiz değişim kapsamındasınız.

Korsan Basım (Yetkisiz): İnternet üzerinden veya mühürsüz yerlerden yaptırılan özel tasarım plakalar bu düzenlemeye dahil değildir. Bu plakaları kullanmaya devam edenler için uygulanan ağır para cezaları ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar geçerliliğini korumaktadır.

Yeni Nesil Plakalarda Olması Gerekenler

1 Ocak 2024 itibarıyla hayatımıza giren ve bu yönetmelikle pekiştirilen standartlara göre bir plakanın "yasal" sayılması için şu özellikleri taşıması gerekir:

Karekod: Plakanın üzerinde yetkili kurum bilgilerini içeren karekod bulunmalı.

Resmi Mühür: TŞOF mühürü plakada yer almalı.

Mavi TR Şeridi: Sol tarafta standart ölçülerde olmalı.