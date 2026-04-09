APP plakalar ücretsiz mi değiştirilecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren APP (Avrupa Pres Plaka) ve standart dışı plakalarla ilgili kritik düzenleme, 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan bu yeni yönetmelik, özellikle "kusurlu plaka" nedeniyle ağır cezalarla karşı karşıya kalan sürücüler için önemli bir kolaylık getiriyor.
Ücretsiz Plaka Yenileme Dönemi
Yeni yönetmeliğin en dikkat çekici maddesi, standartlara aykırı basılan plakaların değişimindeki mali yükü sürücülerin üzerinden alması oldu:
Ücret Talep Edilmeyecek: Plaka basmaya yetkili kuruluşlar (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu - TŞOF) tarafından standartlara aykırı basıldığı tespit edilen plakalar, yetkili kuruluşlarca herhangi bir ücret alınmadan yenisiyle değiştirilecek.
Belge Şartı Kaldırıldı: Ücretsiz değişim işlemi için sürücülerden artık ayrıca bir "plaka basım talep belgesi" istenmeyecek.
Fotoğraflı Kayıt ve Takip Sistemi
Plaka basım sürecinde usulsüzlüklerin önüne geçmek ve denetimi sıkılaştırmak amacıyla yeni bir güvenlik adımı eklendi:
Zorunlu Kayıt: Plaka basan yetkili kuruluşlar, basım ve dağıtım sonrasında plakanın fotoğraf kaydını tutmakla yükümlü olacak.
Sistem Entegrasyonu: Bu kayıtlar dijital ortamda saklanarak trafik denetimlerinde referans noktası oluşturacak.
Son Tarih: Bu sistemin teknik altyapısı için belirlenen geçiş süreci 1 Ocak 2027 tarihinde tamamlanmış olacak.
Kritik Uyarı: Yetkili vs. Yetkisiz Basım
Düzenlemedeki "ücretsiz değişim" hakkından yararlanabilmek için plakanın kaynağı büyük önem taşıyor:
Hatalı Basım (Yetkili): Eğer plakanız emniyet veya şoförler odası gibi yasal kanallardan alınmış ancak basım karakterleri (APP benzeri kalın yazı vb.) nedeniyle standart dışı kalmışsa ücretsiz değişim kapsamındasınız.
Korsan Basım (Yetkisiz): İnternet üzerinden veya mühürsüz yerlerden yaptırılan özel tasarım plakalar bu düzenlemeye dahil değildir. Bu plakaları kullanmaya devam edenler için uygulanan ağır para cezaları ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar geçerliliğini korumaktadır.
Yeni Nesil Plakalarda Olması Gerekenler
1 Ocak 2024 itibarıyla hayatımıza giren ve bu yönetmelikle pekiştirilen standartlara göre bir plakanın "yasal" sayılması için şu özellikleri taşıması gerekir:
Karekod: Plakanın üzerinde yetkili kurum bilgilerini içeren karekod bulunmalı.
Resmi Mühür: TŞOF mühürü plakada yer almalı.
Mavi TR Şeridi: Sol tarafta standart ölçülerde olmalı.