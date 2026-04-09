Yarın yağmur var mı? Cuma günü ve hafta sonu hava nasıl olacak?

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji verilerine göre, İstanbul Nisan ayının ortasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki Yarın yağmur var mı? Cuma günü ve hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da hafta sonuna yaklaşırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş ve yağışlı bir hava dalgası etkisini göstermeye başlıyor. 9 Nisan 2026 itibarıyla AKOM ve meteorolojik veriler, megakentin önümüzdeki birkaç günü şemsiyelerle geçireceğini işaret ediyor.

İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Hafta sonu planı yapacak olan vatandaşlar için sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyredecek:

10 Nisan Cuma: Güne yağmurlu bir gökyüzüyle uyanacağız. Sıcaklıklar gün içinde en yüksek 11°C, gece ise 5°C seviyelerine kadar gerileyecek.

11 Nisan Cumartesi: Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıkta hafif bir artış görülse de gün boyu yağmur beklentisi var. (En düşük: 5°C / En yüksek: 13°C)

 

12 Nisan Pazar: Haftanın son gününde yağışlar yerini bulutlu bir havaya bırakıyor. Gökyüzü kapalı olsa da yağmur beklenmiyor. (En düşük: 6°C / En yüksek: 13°C)

13 Nisan Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde güneş yüzünü göstermeye başlayacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olurken sıcaklıklar 16°C'ye yükselecek.

14 Nisan Salı: Sıcaklıklarda ani bir yükseliş kapıda. Hava bulutlu olsa da termometrelerin 21°C'yi görmesi bekleniyor.

 

 

Vatandaşlar İçin Notlar:

Cuma ve Cumartesi Dikkat: Özellikle dışarıda işi olanların yağmura ve rüzgarın etkisiyle daha düşük hissedilecek sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları, şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları öneriliyor.

Pazartesi gününden itibaren kış değerlerinden tekrar bahar değerlerine doğru hızlı bir geçiş yaşanacak.
