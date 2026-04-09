22 nisan yarım gün mü? 23 Nisan hangi güne geliyor?

Nisan ayının ortasına yaklaşırken, hem öğrenciler hem de çalışanlar için yılın en anlamlı tatil takvimlerinden biri olan 23 Nisan hazırlıkları başladı. Bugün, yani 9 Nisan 2026 itibarıyla takvimleri kontrol ettiğimizde, bu yılki kutlamaların hafta içine denk geldiğini görüyoruz.
22 - 23 Nisan 2026 Hangi Günlere Denk Geliyor?
Bu yıl TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü kutlayacağımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı takvimi şu şekildedir:
22 Nisan 2026: Çarşamba
23 Nisan 2026: Perşembe
Tatil Durumu ve Mesai Detayları
23 Nisan, resmi tatil statüsünde olduğu için çalışma ve eğitim düzeni buna göre şekillenmektedir:
23 Nisan Perşembe: Tam gün resmi tatildir. Okullar, üniversiteler, bankalar, tapu daireleri, vergi daireleri ve diğer tüm resmi kurumlar kapalı olacaktır.
22 Nisan Çarşamba: Mevzuata göre 23 Nisan öncesi yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır. Ancak kurumların kendi iç düzenlemeleri veya okul kutlama provaları nedeniyle programlar değişiklik gösterebilir.
Köprü İzin Fırsatı: 23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, cuma gününü (24 Nisan) yıllık izin veya idari izinle birleştirebilen çalışanlar için 4 günlük bir hafta sonu tatili fırsatı sunmaktadır.
Okullarda Kutlama Programı
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 23 Nisan haftası boyunca okullarda çeşitli etkinlikler, şiir dinletileri ve gösteriler düzenlenecek. Perşembe günü yapılacak resmi törenlerin ardından öğrenciler için ders zili pazartesi gününe kadar çalmayacak (Cuma günü eğitim devam etmektedir, ancak bazı özel kurumlar köprü izin uygulaması yapabilmektedir).