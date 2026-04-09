22 nisan yarım gün mü? 23 Nisan hangi güne geliyor?

Tatil Durumu ve Mesai Detayları

23 Nisan, resmi tatil statüsünde olduğu için çalışma ve eğitim düzeni buna göre şekillenmektedir:

23 Nisan Perşembe: Tam gün resmi tatildir. Okullar, üniversiteler, bankalar, tapu daireleri, vergi daireleri ve diğer tüm resmi kurumlar kapalı olacaktır.

22 Nisan Çarşamba: Mevzuata göre 23 Nisan öncesi yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır. Ancak kurumların kendi iç düzenlemeleri veya okul kutlama provaları nedeniyle programlar değişiklik gösterebilir.

Köprü İzin Fırsatı: 23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, cuma gününü (24 Nisan) yıllık izin veya idari izinle birleştirebilen çalışanlar için 4 günlük bir hafta sonu tatili fırsatı sunmaktadır.