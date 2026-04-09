  • TOKİ İstanbul kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nasıl öğrenilir?

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde İstanbul etapları için beklenen kura süreci netleşti. Peki TOKİ İstanbul kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nasıl öğrenilir?

Ekonomist
[email protected]

9 Nisan 2026 itibarıyla on binlerce vatandaşın gözü kulağı, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki projeler için çekilecek kuralara çevrilmiş durumda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, İstanbul etabı için beklenen takvim ve ödeme detayları netleşti. 9 Nisan 2026 itibarıyla on binlerce İstanbullu aday için geri sayım resmen başladı.

İstanbul TOKİ Kura Tarihi

Bakan Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek büyük kura çekimi şu tarihte gerçekleştirilecek:

Kura Çekim Tarihi: 25 Nisan 2026

Sonuç Sorgulama: Kura sonuçları aynı gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinden, akşam saatlerinde ise noter onayının ardından e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

Başvuru Durumu Kontrolü

Kura çekimi öncesinde TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden kritik bir paylaşımda bulundu:

Reddedilenler Listesi: Başvurusu çeşitli nedenlerle (şartları taşımama, mükerrer başvuru vb.) reddedilenlerin isim listesi TOKİ’nin sitesinde yayımlandı.

Kabul Edilenler: Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve diğer kategorilerde başvurusu onaylanan adaylar kura listesine dahil edildi.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU REDDELİLENLER LİSTESİ

Kura çekimi noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Hak sahibi olduğunuz takdirde sözleşme süreçleri ve peşinat ödemeleri yalnızca yetkili kamu bankaları (Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden yürütülecektir. Şüpheli kısa mesajlara veya para talep eden kişilere karşı dikkatli olmanız önem arz etmektedir.

Konut Fiyatları ve Ödeme Planı

İstanbul'daki sosyal konut projelerinde farklı metrekare seçeneklerine göre belirlenen satış bedelleri ve ödeme kolaylıkları şu şekildedir:

Konut TipiSatış Fiyatı%10 PeşinatVadeAylık Taksit
1+1 (55 m²)1.950.000 TL195.000 TL240 Ay7.313 TL
2+1 (65 m²)2.450.000 TL245.000 TL240 Ay9.188 TL
2+1 (80 m²)2.950.000 TL295.000 TL240 Ay11.063 TL
