TOKİ İstanbul kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, İstanbul etabı için beklenen takvim ve ödeme detayları netleşti. 9 Nisan 2026 itibarıyla on binlerce İstanbullu aday için geri sayım resmen başladı.

İstanbul TOKİ Kura Tarihi

Bakan Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek büyük kura çekimi şu tarihte gerçekleştirilecek:

Kura Çekim Tarihi: 25 Nisan 2026

Sonuç Sorgulama: Kura sonuçları aynı gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinden, akşam saatlerinde ise noter onayının ardından e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.