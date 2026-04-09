TOKİ İstanbul kurası ne zaman, hangi tarihte? İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, İstanbul etabı için beklenen takvim ve ödeme detayları netleşti. 9 Nisan 2026 itibarıyla on binlerce İstanbullu aday için geri sayım resmen başladı.
İstanbul TOKİ Kura Tarihi
Bakan Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki hak sahiplerini belirleyecek büyük kura çekimi şu tarihte gerçekleştirilecek:
Kura Çekim Tarihi: 25 Nisan 2026
Sonuç Sorgulama: Kura sonuçları aynı gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinden, akşam saatlerinde ise noter onayının ardından e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru Durumu Kontrolü
Kura çekimi öncesinde TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden kritik bir paylaşımda bulundu:
Reddedilenler Listesi: Başvurusu çeşitli nedenlerle (şartları taşımama, mükerrer başvuru vb.) reddedilenlerin isim listesi TOKİ’nin sitesinde yayımlandı.
Kabul Edilenler: Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve diğer kategorilerde başvurusu onaylanan adaylar kura listesine dahil edildi.
Kura çekimi noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Hak sahibi olduğunuz takdirde sözleşme süreçleri ve peşinat ödemeleri yalnızca yetkili kamu bankaları (Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden yürütülecektir. Şüpheli kısa mesajlara veya para talep eden kişilere karşı dikkatli olmanız önem arz etmektedir.
Konut Fiyatları ve Ödeme Planı
İstanbul'daki sosyal konut projelerinde farklı metrekare seçeneklerine göre belirlenen satış bedelleri ve ödeme kolaylıkları şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Vade
|Aylık Taksit
|1+1 (55 m²)
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|240 Ay
|7.313 TL
|2+1 (65 m²)
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|240 Ay
|9.188 TL
|2+1 (80 m²)
|2.950.000 TL
|295.000 TL
|240 Ay
|11.063 TL