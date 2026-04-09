2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar İçin Kritik İpuçları

Tercihlerinizi sisteme kaydederken şu noktaları son kez kontrol etmenizde fayda var:

Sıralama Stratejisi: En çok gitmek istediğiniz okul ve bölümü (Harp Okulları veya MYO) listenin en üstüne yazın.

Cinsiyet Kriteri: Kadın adayların sadece Harp Okullarını tercih edebileceğini, Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi yapamayacağını unutmayın.

Tercih Onayı: İşleminizi tamamladıktan sonra sistemden "Tercihleriniz başarıyla kaydedilmiştir" uyarısını aldığınızdan emin olun ve tercih listenizin bir kopyasını (PDF veya çıktı) mutlaka saklayın.