2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, askeri öğrenci adayları için en kritik viraj olan tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. 9 Nisan 2026 itibarıyla tercih ekranı açık olup, adayların önünde hala değerlendirme yapabilecekleri bir zaman dilimi bulunuyor.
2026 MSÜ Tercihleri Ne Zaman Bitecek?
25 Mart'ta başlayan tercih maratonu için belirlenen son tarih, adayların işlemlerini tamamlaması için kritik öneme sahip:
Son Tercih Tarihi: 24 Nisan 2026 Cuma
Saat: 23:59
İşlem Kanalı: Tercihler ÖSYM üzerinden değil, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilmektedir.
Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Geçtiğimiz yıllardaki (özellikle 2025) takvim ve mevcut işleyiş göz önüne alındığında, yerleştirme sonuçları için öngörülen tarih aralığı şu şekildedir:
Tahmini İlan Tarihi: Haziran 2026'nın son haftası.
Süreç: Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adayların hangi okulun mülakatlarına ve fiziki yeterlilik testlerine çağrıldığı netlik kazanacak. Resmi açıklamalar yapıldığında güncel tarihler Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.
Adaylar İçin Kritik İpuçları
Tercihlerinizi sisteme kaydederken şu noktaları son kez kontrol etmenizde fayda var:
Sıralama Stratejisi: En çok gitmek istediğiniz okul ve bölümü (Harp Okulları veya MYO) listenin en üstüne yazın.
Cinsiyet Kriteri: Kadın adayların sadece Harp Okullarını tercih edebileceğini, Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi yapamayacağını unutmayın.
Tercih Onayı: İşleminizi tamamladıktan sonra sistemden "Tercihleriniz başarıyla kaydedilmiştir" uyarısını aldığınızdan emin olun ve tercih listenizin bir kopyasını (PDF veya çıktı) mutlaka saklayın.