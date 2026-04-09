Bekçilik başvurusu 2026 başladı mı? Bekçilik alımı yeni şartlar neler?

Güncellenen Başvuru Şartları

Yeni yönetmelikle birlikte adaylarda aranan kriterler daha spesifik hale getirildi:

Yaş Sınırı: Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olması şartı netleştirildi.

Askerlik ve İkamet: En dikkat çeken iki yeni şart; adayların askerlik görevini bitirmiş olması ve başvuru yaptığı ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olması zorunluluğudur.

Eğitim: En az lise veya dengi okul mezunu olma ve Türk vatandaşı olma şartları aynen korunuyor.

Çalışma Saatleri ve Dinlenme Düzeni

Bekçilerin mesai saatlerine "esneklik" ve "sınır" getiren düzenlemeler şu şekildedir:

Haftalık Mesai: Standart çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi.

Ek Çalışma: Personel yetersizliği veya asayişin gerektirdiği durumlarda, vali onayıyla bu süre haftalık 56 saate kadar çıkarılabilecek.

Telafi Dinlenmesi: Fazla çalışılan süreler, yoğunluk azaldığında personelin istirahat süresine eklenecek.

Gece Mesaisi Esası: Çalışma saatleri güneşin batışından doğuşuna kadar olan süreyi kapsayacak. Ancak Bakan onayıyla (olağanüstü haller, doğal afet vb.) bu zaman dilimi dışına çıkılabilecek.