Bekçilik başvurusu 2026 başladı mı? Bekçilik alımı yeni şartlar neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, bekçilik mesleğinin hem giriş şartlarını hem de sahadaki görev tanımını kökten güncelledi. Bu değişiklikler, mesleğe girmek isteyen adaylar kadar, halen görevde olan personelin çalışma düzenini de doğrudan etkiliyor.
Güncellenen Başvuru Şartları
Yeni yönetmelikle birlikte adaylarda aranan kriterler daha spesifik hale getirildi:
Yaş Sınırı: Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olması şartı netleştirildi.
Askerlik ve İkamet: En dikkat çeken iki yeni şart; adayların askerlik görevini bitirmiş olması ve başvuru yaptığı ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olması zorunluluğudur.
Eğitim: En az lise veya dengi okul mezunu olma ve Türk vatandaşı olma şartları aynen korunuyor.
Çalışma Saatleri ve Dinlenme Düzeni
Bekçilerin mesai saatlerine "esneklik" ve "sınır" getiren düzenlemeler şu şekildedir:
Haftalık Mesai: Standart çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi.
Ek Çalışma: Personel yetersizliği veya asayişin gerektirdiği durumlarda, vali onayıyla bu süre haftalık 56 saate kadar çıkarılabilecek.
Telafi Dinlenmesi: Fazla çalışılan süreler, yoğunluk azaldığında personelin istirahat süresine eklenecek.
Gece Mesaisi Esası: Çalışma saatleri güneşin batışından doğuşuna kadar olan süreyi kapsayacak. Ancak Bakan onayıyla (olağanüstü haller, doğal afet vb.) bu zaman dilimi dışına çıkılabilecek.
Sahadaki Görev ve Müdahale Yetkileri
Bekçilerin sokaktaki yetkileri ve devriye kuralları da modernize edildi:
Devriye Düzeni: Devriyeler en az iki kişiden oluşacak. Kıdemli personel amir sıfatıyla sağda yürüyecek.
Durdurma ve Yoklama: Şüphe durumunda bekçiler, silah veya tehlikeli eşya tespiti için şahıslara dıştan el ile yoklama yapabilecek. Araçların ise sadece dışarıdan görünen bölümleri kontrol edilebilecek.
Arama Yasağı: Bekçiler, adli arama mahiyetindeki detaylı üst ve araç araması yapamayacak; bu durum genel kolluk (Polis/Jandarma) yetkisinde kalmaya devam edecek.
Silah ve Düdük: Tabancalar kılıfında taşınacak, suç önleme amaçlı "tek düdük" çalma uygulaması devam edecek.
2026 Bekçi Alım Takvimi Ne Zaman Başlayacak?
Yönetmelik değişikliği bugün (9 Nisan) itibarıyla yürürlüğe girmiş olsa da, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) henüz 2026 yılı için kaç kişilik bir alım yapılacağına dair resmi kontenjan ilanını yayımlamadı.
Mevzuat değişikliğinin hemen ardından ihtiyaç analizlerinin tamamlanması ve önümüzdeki haftalarda veya aylarda ilk ilanların gelmesi bekleniyor.