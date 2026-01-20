YKS 2026 ne zaman yapılacak? YKS (Üniversite Sınavı) başvuru takvimi

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini ilan ederek 2026-YKS sürecine dair merak edilen tüm tarihleri netleştirdi.
YKS 2026 Başvuru ve Sonuç Takvimi
|Süreç
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Resmi Başvuru Süreci
|6 Şubat 2026
|2 Mart 2026
|Geç Başvuru Dönemi
|10 Mart 2026
|12 Mart 2026
|Sonuçların Açıklanması
|22 Temmuz 2026
|-
Oturum Tarihleri
Takvime göre sınavlar Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar
Başvuru Kanalları
İnternet Üzerinden: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ais.osym.gov.tr adresinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak saniyeler içinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Mobil Uygulama: "ÖSYM AİS" mobil uygulamasını (iOS/Android) telefonunuza indirerek işlemlerinizi cebinizden takip edebilirsiniz.
Başvuru Merkezleri: Fotoğrafı güncel olmayan (sistemdeki fotoğrafı 45 aydan eski olan) veya e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, belirli okullarda kurulan ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.