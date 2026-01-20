ARA
  YKS 2026 ne zaman yapılacak? YKS (Üniversite Sınavı) başvuru takvimi

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM tarafından beklenen takvim resmiyet kazandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YKS 2026 ne zaman yapılacak? merak ediyor. İşte YKS (Üniversite Sınavı) başvuru takvimi


Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini ilan ederek 2026-YKS sürecine dair merak edilen tüm tarihleri netleştirdi.

YKS 2026 Başvuru ve Sonuç Takvimi

SüreçBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Resmi Başvuru Süreci6 Şubat 20262 Mart 2026
Geç Başvuru Dönemi10 Mart 202612 Mart 2026
Sonuçların Açıklanması22 Temmuz 2026-

Oturum Tarihleri

Takvime göre sınavlar Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar

Başvuru Kanalları

İnternet Üzerinden: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ais.osym.gov.tr adresinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak saniyeler içinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Mobil Uygulama: "ÖSYM AİS" mobil uygulamasını (iOS/Android) telefonunuza indirerek işlemlerinizi cebinizden takip edebilirsiniz.

Başvuru Merkezleri: Fotoğrafı güncel olmayan (sistemdeki fotoğrafı 45 aydan eski olan) veya e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, belirli okullarda kurulan ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.
