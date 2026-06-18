YKS çıkmış sorular listesi (2021-2025): ÖSYM AYT, TYT ve YDT soru kitapçığı PDF indirme ekranı

Peki, ÖSYM YKS çıkmış sorular nasıl indirilir? Sayısal, sözel ve eşit ağırlık (AYT-TYT) soru kitapçıkları nereden görüntülenir? İşte sınav öncesi son prova niteliğindeki 2021-2025 YKS (TYT-AYT-YDT) çıkmış sorular PDF indirme linkleri ve 2026 YKS sınav takvimi...
1 2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
ÖSYM takvimine göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 20 - 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın oturum planı ise şu şekilde:
1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2. Oturum - Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar
3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar
2 ÖSYM YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarı (2021 - 2025 PDF)
Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden geçmiş yılların Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına ulaşabiliyor. Son 5 yılın YKS çıkmış sorularına aşağıdaki bağlantılardan direkt ulaşabilirsiniz:
2025 YKS:2025 YKS (TYT-AYT-YDT) Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız
2024 YKS:2024 YKS (TYT-AYT-YDT) Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız
2023 YKS:2023 YKS (TYT-AYT-YDT) Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız
2022 YKS:2022 YKS (TYT-AYT-YDT) Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız
2021 YKS:2021 YKS (TYT-AYT-YDT) Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız
4 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Büyük bir emekle sınavı tamamlayacak olan adayların gözü kulağı sonuç tarihinde olacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.