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  • YKS çıkmış sorular listesi (2021-2025): ÖSYM AYT, TYT ve YDT soru kitapçığı PDF indirme ekranı

YKS çıkmış sorular listesi (2021-2025): ÖSYM AYT, TYT ve YDT soru kitapçığı PDF indirme ekranı

YKS maratonuna sayılı günler kala, milyonlarca üniversite adayı için en kritik viraja girildi. Konu eksiklerini tamamlayan ve deneme sınavlarıyla kendini test eden öğrenciler, son hazırlıklar için geçmiş yıllarda sorulan sorulara odaklandı. ÖSYM tarafından erişime açılan 2025, 2024, 2023, 2022 ve 2021 YKS çıkmış soruları ve cevap anahtarı, sınav formatını anlamak ve nokta atışı son tekrarlar yapmak isteyen adaylar için en güvenilir kaynak niteliğinde.

Ekonomist
Ekonomist
YKS çıkmış sorular listesi (2021-2025): ÖSYM AYT, TYT ve YDT soru kitapçığı PDF indirme ekranı

Peki, ÖSYM YKS çıkmış sorular nasıl indirilir? Sayısal, sözel ve eşit ağırlık (AYT-TYT) soru kitapçıkları nereden görüntülenir? İşte sınav öncesi son prova niteliğindeki 2021-2025 YKS (TYT-AYT-YDT) çıkmış sorular PDF indirme linkleri ve 2026 YKS sınav takvimi...

1 2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM takvimine göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 20 - 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın oturum planı ise şu şekilde:

1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

2. Oturum - Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar

3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar

2 ÖSYM YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarı (2021 - 2025 PDF)

ÖSYM YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarı (2021 - 2025 PDF)

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden geçmiş yılların Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına ulaşabiliyor. Son 5 yılın YKS çıkmış sorularına aşağıdaki bağlantılardan direkt ulaşabilirsiniz:

4 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Büyük bir emekle sınavı tamamlayacak olan adayların gözü kulağı sonuç tarihinde olacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
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