YKS ek tercih tarihleri belli oldu! 2025 YKS ek yerleştirme ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Üniversite hayali kuran ve ilk yerleştirmelerde bir programa giremeyen milyonlarca aday tarafından merakla beklenen 2025 YKS ek yerleştirme süreci için tarihler netleşti. ÖSYM, boş kalan kontenjanların doldurulacağı ek tercih işlemlerinin takvimini bugün duyurdu.
2025 YKS EK TERCİH BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaK.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapacak. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
2025-YKS ek yerleştirme sürecine katılacak adaylar, tercihlerini bireysel olarak ve çevrimiçi kanallar üzerinden yapacaklardır.
Ek yerleştirme tercihlerini yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilirler.
Adayların, tercih sürecinde herhangi bir yanlışlık yaşanmaması için kılavuzdaki bilgileri dikkatlice incelemesi ve tercihlerini bizzat kendilerinin yapması büyük önem taşımaktadır.
YKS Ek Yerleştirme Tercih ve Ücret Takvimi Belli Oldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine ilişkin ön bilgiler yayımlandı. Üniversite tercihi yapacak adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler ve ücret detayları netleşti.
Ek yerleştirme sürecine ait en önemli tarihler ve bilgiler şu şekildedir:
Tercih Süresi: 25-30 Eylül 2025 tarihleri arası
Ek Yerleştirme Ücreti: 130,00 TL
Ücretin Son Ödeme Tarihi: 1 Ekim 2025, saat 23.59
Adayların, ek yerleştirme için yaptıkları tercihlerinin geçerli sayılması için belirtilen ücreti zamanında yatırmaları zorunludur. 130,00 TL'lik ek yerleştirme ücretini belirtilen tarihe kadar yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Adayların, mağduriyet yaşamaması için ödeme işlemini son güne bırakmamaları önerilir.,
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN SAYISI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı. Açıklanan rakamlar, özellikle devlet üniversitelerinde yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığını gösterdi.
YÖK'ün verilerine göre, devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programları için ayrılan 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'i doldu. Bu durum, yüzde 99 gibi rekor bir doluluk oranına işaret ediyor.
Ayrıca, devlet üniversitelerindeki açık öğretim programları için ayrılan 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için ayrılan 9 bin 59 kontenjanın da tamamının dolduğu belirtildi.
Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 75,8 olarak gerçekleşirken, uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1224 kişilik kontenjanın doluluk oranı ise yüzde 95,3 oldu.