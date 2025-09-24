YKS ek tercih tarihleri belli oldu! 2025 YKS ek yerleştirme ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN SAYISI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı. Açıklanan rakamlar, özellikle devlet üniversitelerinde yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığını gösterdi.

YÖK'ün verilerine göre, devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programları için ayrılan 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'i doldu. Bu durum, yüzde 99 gibi rekor bir doluluk oranına işaret ediyor.

Ayrıca, devlet üniversitelerindeki açık öğretim programları için ayrılan 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için ayrılan 9 bin 59 kontenjanın da tamamının dolduğu belirtildi.

Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 75,8 olarak gerçekleşirken, uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1224 kişilik kontenjanın doluluk oranı ise yüzde 95,3 oldu.