YKS ne zaman, saat kaçta? 2026 ÖSYM YKS sınav takvimi

2026 yılı YKS maratonunda en yoğun başvuru süreçleri geride kalırken, milyonlarca adayın gözü kulağı artık sınavın uygulanacağı tarihlere kilitlendi. Peki YKS ne zaman, saat kaçta? 2026 ÖSYM YKS sınav takvimi

YKS 2026 Sınav Takvimi

Sınav, her yıl olduğu gibi Haziran ayının ortasında, iki güne yayılan üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:

1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Tarih: 13 Haziran 2026 Cumartesi

Saat: 10:15

2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Saat: 10:15

3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Saat: 15:45

 

 Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanır?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden 10 gün önce erişime açmaktadır.

Tahmini Tarih: Giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 civarında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Sınavın ardından yaklaşık bir aylık bir değerlendirme süreci öngörülüyor:

YKS Sonuç Tarihi: 16 Temmuz 2026
