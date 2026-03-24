YKS ne zaman, saat kaçta? 2026 ÖSYM YKS sınav takvimi

YKS 2026 Sınav Takvimi
Sınav, her yıl olduğu gibi Haziran ayının ortasında, iki güne yayılan üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:
1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Tarih: 13 Haziran 2026 Cumartesi
Saat: 10:15
2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Saat: 10:15
3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Saat: 15:45
Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanır?
ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden 10 gün önce erişime açmaktadır.
Tahmini Tarih: Giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 civarında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor.