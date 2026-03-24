YKS ne zaman, saat kaçta? 2026 ÖSYM YKS sınav takvimi

YKS 2026 Sınav Takvimi

Sınav, her yıl olduğu gibi Haziran ayının ortasında, iki güne yayılan üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:

1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Tarih: 13 Haziran 2026 Cumartesi

Saat: 10:15

2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Saat: 10:15

3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Saat: 15:45