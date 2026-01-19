2026 MTV ödemelerinde bankaların taksit seçenekleri belli oldu! Hangi banka kaç taksit yapıyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ait birinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Öte yandan, yılda iki kez tahsil edilen MTV için bazı bankalar faizsiz taksit seçeneği de sunuyor. Bu nedenle faizsiz taksit seçeneği sunan bankaların kredi kartları daha çok tercih ediliyor. Peki, MTV ödemelerinde hangi banka kaç taksit seçeneği sunuyor?