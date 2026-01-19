ARA
2026 MTV ödemelerinde bankaların taksit seçenekleri belli oldu! Hangi banka kaç taksit yapıyor?

2026 yılı MTV’nin ilk taksit ödemesinde son tarih yaklaşırken, bankalar MTV ödemelerine yönelik kampanyalarını duyurmaya başladı. Peki, MTV ödemelerinde hangi banka kaç taksit seçeneği sunuyor?


Son Güncellenme:
2026 MTV ödemelerinde bankaların taksit seçenekleri belli oldu! Hangi banka kaç taksit yapıyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ait birinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Öte yandan, yılda iki kez tahsil edilen MTV için bazı bankalar faizsiz taksit seçeneği de sunuyor. Bu nedenle faizsiz taksit seçeneği sunan bankaların kredi kartları daha çok tercih ediliyor. Peki, MTV ödemelerinde hangi banka kaç taksit seçeneği sunuyor?

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası, Maximum Kart’la 1-31 Ocak 2026 tarihlerinde bankanın tüm kanallarından gerçekleştirecek 750 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ödeme anında 3 aya varan taksit seçeneği sunuyor.

Ayrıca, gib.gov.tr adresi üzerinden doğrudan yapılacak 2 bin TL ve üzeri peşin ödemeler sonradan 2 veya 3 taksit olarak faizsiz taksitlendirilebiliyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA

Garanti BBVA, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'nden ve BonusFlaş'tan MTV ödemelerine, ödeme anında ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

TEB

TEB

TEB, banka kredi kartıyla 31 Ocak’a kadar CEPTETEB Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden yapılacak MTV ödemelerine faizsiz 4 taksit, TEB ATM’lerinden ve gib.gov.tr'den yapılan ödemelere ise faizsiz 3 taksit seçeneği sunuyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, MTV ödemelerine vade farksız 4 taksit seçeneği var. Kampanyanın 1 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı da belirtildi.

Denizbank

Denizbank

Denizbank, MTV ödemesi yapan müşterilerine İşletme Kart’a özel 3 taksit seçeneği sunuyor.

Halkbank

Halkbank

Halkbank, Paraf kredi kartıyla yapılacak MTV ödemelerinde 3 taksit, Paraf TROY ile yapılacak ödemelerde ise 4 taksit seçeneği sunuyor.

Albaraka

Albaraka

Albaraka, MTV ödemelerinde vade farksız üç taksit seçeneği veriyor.

Vakıfbank

Vakıfbank

VakıfBank, bireysel kredi kartları ile 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında gib.gov.tr ve banka ödeme kanalları üzerinden tek seferde yapılacak her 1.000 TL-500.000 TL arası peşin MTV ödemelerine faizsiz 3 ay taksit seçeneği sunuyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk, 100 TL-50 bin TL arasındaki MTV ödemelerine vade farksız 3 taksit seçeneği sunuyor.

MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?

MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. Ayrıca, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

 
