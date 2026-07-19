Halka arz piyasası: Şirketler istekli, yatırımcılar seçici

Halka arz için SPK’ya başvuran ve sırada bekleyen 157 şirket bulunurken henüz başvuru yapmasa da halka arz hazırlığı içinde olan şirketler olduğu da kaydediliyor. Şirketler açısından halka arz hala ‘en cazip uzun vadeli finansman araçlarından biri’ olmayı sürdürse de yatırımcı tarafında artık ‘daha seçici, daha bilinçli ve daha temkinli’ bir yaklaşım söz konusu. Biz de hem şirketlerin hem de yatırımcıların perspektifinden halka arz piyasasının nabzını tuttuk. Yılın kalanına ilişkin öngörüleri analiz ederken yatırımcıların halka arzlarda özellikle dikkat etmesi gereken noktaları da masaya yatırdık.
Hem yurt içi hem de küresel piyasalar, ABD-İran hattında yeniden yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle kırılgan bir zeminde hareket ediyor. Yurt içi gündemde ise son dönemde yeniden ivmelenen halka arzlar, yatırımcıların odağında ve takibinde olan en önemli konulardan biri.
2025’te halka arz sayısı 18 ile son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiş, toplam halka arz büyüklüğü 45,1 milyar TL (1,2 milyar dolar) olarak kaydedilmişti. Bu yıla geldiğimizde ise halka arz olan şirket sayısı, temmuz ayı ortası itibarıyla 21’e ulaşmış durumda. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; 23 şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 48,3 milyar TL yani yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.