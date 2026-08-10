“Wings ekosistemini yeni nesil dijital deneyimlerle ve çözümlerle güçlendireceğiz”

Son dönemde seyahat ve harcama alışkanlıklarında kuşaklar arası farklılıklarla birlikte önemli değişimler yaşanıyor. Örneğin; 1965-1978 doğumlu ‘X’ jenerasyonunun seyahat motivasyonu ‘dinlenme & yenilenme’ odağındayken 1979-1995 doğumlu ‘Y’ jenerasyonu ‘yeni deneyimler’, 1996-2010 doğumlu ‘Z’ jenerasyonu ise ‘outdoor & macera’ motivasyonlarına sahip.
Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Tüketicinin deneyim talebindeki yükseliş, kartlı harcamalarda da artışı beraberinde getiriyor. Mastercard’ın ‘Global Payments Trends’ raporuna göre; 29 trilyon doları aşan global kart harcamaları, tüketici harcamalarının yüzde 65’ini oluşturuyor. Kişiselleştirilmiş ve özel deneyim odaklı seyahatleri tercih edenlerin oranının yüzde 60’a ulaştığını ortaya koyan Visa’nın ‘Travel Industry Barometer’ araştırması ise gastronomi, spor ve müzik gibi deneyimler için daha fazla bütçe ayırmaya hazır olanların oranının yüzde 78 olduğunu gözler önüne seriyor.
Son bir yılda 2 milyar TL'yi aşan fayda
Tüm bu trendleri ve gelişmeleri takip eden Akbank, ‘Wings’ kredi kartıyla seyahatlerden restoran harcamalarına, bankacılık çözümlerinden iyi yaşam ayrıcalıklarına tüm kullanıcı ihtiyaçlarını tek bir platformda buluşturma vizyonuyla hareket ediyor.
Müşterilerin bütçelerini daha bilinçli yönetirken hayatlarına değer katan deneyimleri de sürdürmek istediklerine dikkat çeken Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven’e göre; bu tablo, kartları yalnızca ödeme aracı olmaktan çıkarıyor, seyahat, yaşam tarzı, ayrıcalık ve fayda ekseninde çok daha stratejik bir noktaya taşıyor. “Biz de Wings kullanıcılarımıza seyahatlerinde, restoran deneyimlerinde, yaşam ayrıcalıklarında ve günlük hayatın farklı temas noktalarında değer yaratan ve onlara rehberlik eden güçlü bir platform sunmaya odaklanıyoruz” diyen Şebnem Dağ Güven, son bir yılda Wings kullanıcılarının 2 milyar TL’yi aşan fayda sağladığı bilgisini de veriyor.
Yapay zekâ destekli seyahat asistanı
2026 Nisan’da devreye alınan ‘Mil Puan Transferi’ özelliğiyle Wings kullanıcıları, Akbank Mobil üzerinden mil puanlarını Wings sahibi yakınlarıyla paylaşabiliyor. Wings dünyasını yeni nesil dijital deneyimlerle ve çözümlerle zenginleştirip büyütmeyi hedefleyen Akbank, yakın zamanda yapay zekâ destekli ‘Seyahat Asistanı’nı devreye alacak.
Seyahat planlama deneyimini veri, iç görü, ekosistem desteği ve rehberlik ile yeni bir boyuta taşımayı hedeflediklerine işaret eden Şebnem Dağ Güven, “Juzdan uygulaması üzerinden sunmayı planladığımız ‘Seyahat Asistanı’ ile Wings kullanıcıları seyahat etmek istedikleri şehirler hakkında öneriler alabilecek, seyahatlerini uçtan uca tek bir noktadan planlayabilecek” diyor.