AJet’ten yeni yurt dışı kampanyası var

Şirketin açıklamasına göre, AJet, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Türk cumhuriyetlerinden Kuzey Afrika'ya sefer yaptığı 30 ülkeyi kapsayan uçuş kampanyasıyla dünyayı birbirine bağlıyor.

Kampanya kapsamında Almanya'dan Mısır'a, İngiltere'den Suudi Arabistan'a, seçili dış hat rotalarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı veya Ankara Esenboğa Havalimanı bağlantılı uçak biletlerinin fiyatları 21 dolardan başlıyor. Bugünden itibaren 9 Şubat Pazartesi saat 23.59'a kadar satışta kalacak indirimli biletler, 12 Mart'a kadar olan seyahatlerde kullanılabilecek.

90 bin koltuk satışta

Toplam 90 bin koltuğun satışa sunulacağı kampanya kapsamında, bağlantılı uçuşlardaki kabin bagajı toplam 10 avroya alınabilecek. İndirimli biletler "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satılacak.

Kampanya, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsviçre, İsveç, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan'da geçerli olacak.