  AGS başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen yetiştirme sisteminde bir devrim niteliğinde başlatılan Milli Eğitim Akademisi için ilk öğrenci alım süreci 20 Ocak'ta başladı. Peki AGS başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?


AGS başvuruları ne zaman bitecek? 2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılında yapılan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak olan bu 10 bin kişilik alım, öğretmen adayları için yeni bir kariyer yolunun kapılarını aralıyor. 

1 AGS başvuruları ne zaman bitecek?

AGS başvuruları ne zaman bitecek?

Başvuru Takvimi ve Adresi

Başlangıç Tarihi: 20 Ocak 2026

Son Başvuru Tarihi: 27 Ocak 2026, Saat 16.00

Başvuru Ekranı: akademibasvuru.meb.gov.tr (e-Devlet girişi ile).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen yetiştirme sürecinde yeni bir dönemi başlatan Milli Eğitim Akademisi için başvuru süreci kritik son viraja girdi. 20 Ocak’ta başlayan başvurular, yarın (27 Ocak 2026) saat 16.00 itibarıyla sona erecek. 

Başvuru ve Onay Süreci

Dijital Başvuru: İşlemler yalnızca akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır. Şahsen müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Onay Mekanizması: Form doldurulduktan sonra başvuru, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onay sistemine düşer. Onay süreci tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacağından, adayların sistem üzerinden "Onaylandı" ibaresini takip etmeleri kritik önem taşır.

Belge Beyanı: Sağlık, askerlik ve adli sicil gibi belgeler başvuru aşamasında istenmemekte; elektronik formdaki beyanlar esas alınmaktadır.

Eğitim Merkezi Tercihleri

Adaylar, alanlarına göre hazırlık eğitimi alacakları Eğitim ve Uygulama Merkezlerini başvuru ekranında görebilmektedir. Birden fazla merkezin bulunduğu branşlarda adaylar tercih sırası oluşturmaktadır. Yerleştirmeler, AGS puan üstünlüğü ve bu tercihler doğrultusunda yapılacaktır.

Kritik Takvim

İşlemTarih / Saat
Son Başvuru Saati27 Ocak 2026 - 16:00
Sonuçların İlanı30 Ocak 2026
Sonuç Ekranıpersonel.meb.gov.tr

Adayların sistemdeki fotoğraflarının güncel olması zorunludur. Puanların eşitliği durumunda, yerleştirme işlemleri bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
