Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile TÜİK’in ortak çalışmasıyla oluşturulan 2026 Ocak Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu yayımlandı.

Açıklanan verilere göre, 2026 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya kıyasla, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için ise 1,90 puan azalarak yüzde 32,90 seviyesine geriledi.

Hanehalkı için ise 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.