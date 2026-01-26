ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2026 Ocak Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 1,15 puan azaldı ve yüzde 22,20 seviyesine geriledi.


Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile TÜİK’in ortak çalışmasıyla oluşturulan 2026 Ocak Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu yayımlandı.

Açıklanan verilere göre, 2026 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya kıyasla, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için ise 1,90 puan azalarak yüzde 32,90 seviyesine geriledi.

Hanehalkı için ise 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu-1

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu-2
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL