KOSGEB desteğiyle kurdu, dünyaya açıldı

Teşvik aldıklarını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"İki yatırım teşviğimiz oldu bu süreçte. Bu tesislerin komple yatırım maliyeti 500 milyon lira civarında. Devletten aldığımız yatırım teşviklerinin bize katkısı 200 milyon lira civarında oldu, kullandığımız yatırım teşvikleriyle beraber. 5 ana kalemde üretim yapıyoruz. Un bölümümüz var, glütensiz un çeşitleri imalatı yapıyoruz. Ekmek imalatımız var, glütensiz ekmek simit, poğaça paket halinde 90 gün raf ömürlü üretiyoruz. Donuk ürün imalatı yapıyoruz. Sütlü tatlı üretimlerimiz var. Bisküvi ve kraker üretimimiz var. Bir sonraki aşamada da şu an yan binamızda kurulan glütensiz makarna hattımız var. 150'ye yakın da barkod üretimimiz var. Ulusal zincir marketlerine gönderiyoruz. Yurt içi bayilerimiz var. Kazakistan, Irak, Avustralya, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere şu an ihracat yapıyoruz."