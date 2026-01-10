ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.


Bakan Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Kasımda sanayi üretiminin, takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 2,4 arttığına dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak-kasım döneminde yıllık büyümenin yüzde 3,5 olduğunu belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır. Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız."

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL