Süper Kupa'nın sahibi belli oldu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilere şampiyonluğu getiren golleri; 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da 3 kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 4'. Süper Kupası'nı kazandı. Kanarya, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan organizasyonda ise 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldıırmıştı.