Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri netleşti. Peki 15 tatil 2026 ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?


15 tatil 2026 ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, Kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci ve veli şimdi de sömestr (yarıyıl) tatiline kilitlenmiş durumda.

1 15 tatil 2026 ne zaman?

15 tatil 2026 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimiyle netleşen bu tarihler, öğrencilerin ikinci dönemdeki yoğun sınav ve tatil temposunu da şekillendiriyor. 19 Ocak'ta başlayacak olan sömestr tatilinin ardından, eğitim yılının geri kalanındaki kritik duraklar şöyledir:

2026 İkinci Dönem Önemli Tarihler

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi 

Okulların kapanmasına 5 gün kaldı. 

İkinci Ara Tatil: 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı Tatili: 2026 yılında Ramazan Bayramı, ikinci ara tatil ile aynı haftaya denk gelmektedir. Bayramın 1. günü 20 Mart Cuma günüdür.

 Eğitim Yılı Sonu (Kapanış): 26 Haziran 2026 Cuma

 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, dini bayramların okul takvimiyle kesiştiği oldukça yoğun bir tatil ve etkinlik programına sahne olacak. Toplamda 184 iş günü olarak planlanan bu maratonda, özellikle Mart ve Mayıs ayları öğrenciler için uzun mola imkanları sunuyor. 

Sınav Takvimi (LGS ve YKS)

2026 yılında mezuniyet veya üst öğrenime geçiş heyecanı yaşayacak öğrenciler için ÖSYM ve MEB sınav tarihleri de belirlenmiştir:

Sınav AdıSınav Tarihi
LGS (Merkezi Sınav)7 Haziran 2026
YKS - TYT (1. Oturum)20 Haziran 2026
YKS - AYT/YDT (2. ve 3. Oturum)21 Haziran 2026
