15 tatil 2026 ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, dini bayramların okul takvimiyle kesiştiği oldukça yoğun bir tatil ve etkinlik programına sahne olacak. Toplamda 184 iş günü olarak planlanan bu maratonda, özellikle Mart ve Mayıs ayları öğrenciler için uzun mola imkanları sunuyor.