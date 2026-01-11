15 tatil 2026 ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, Kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci ve veli şimdi de sömestr (yarıyıl) tatiline kilitlenmiş durumda.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimiyle netleşen bu tarihler, öğrencilerin ikinci dönemdeki yoğun sınav ve tatil temposunu da şekillendiriyor. 19 Ocak'ta başlayacak olan sömestr tatilinin ardından, eğitim yılının geri kalanındaki kritik duraklar şöyledir:
2026 İkinci Dönem Önemli Tarihler
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci Ara Tatil: 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı Tatili: 2026 yılında Ramazan Bayramı, ikinci ara tatil ile aynı haftaya denk gelmektedir. Bayramın 1. günü 20 Mart Cuma günüdür.
Eğitim Yılı Sonu (Kapanış): 26 Haziran 2026 Cuma
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, dini bayramların okul takvimiyle kesiştiği oldukça yoğun bir tatil ve etkinlik programına sahne olacak. Toplamda 184 iş günü olarak planlanan bu maratonda, özellikle Mart ve Mayıs ayları öğrenciler için uzun mola imkanları sunuyor.