Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayanlar 36 bin TL’ye varan ceza ödeyebilir

Egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan araçlara yönelik idari para cezası uygulaması 2026’da da devam edecek. Buna göre, sınır değerleri aşan araçlar ise denetimlerde 35 bin TL’yi aşan cezalarla karşılaşacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

TÜVTÜRK, egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahiplerine uygulanacak para cezalarına ilişkin uyarıda bulundu.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlerde geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan idari para cezası kesilecek.

Binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra her iki yılda bir ölçüm yaptırması gerekiyor

Şirketten yapılan açıklamada, araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde önemli rol oynayan egzoz gazı emisyon ölçümü, araç muayene sisteminin tamamlayıcı bir parçası olarak zorunlu tutuluyor.

Ölçümün bulunmaması, periyodik araç muayenesi kapsamında "ağır kusur" olarak değerlendiriliyor. Bu sebeple de araçlar muayeneden geçemiyor.

Mevzuat gereği, binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçlar ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.

0
