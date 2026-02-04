Sıfır araçta 2026 tarifesi belli oldu: İşte marka marka güncel fiyat listesi...

Otomotiv dünyasında 2026 model yılı, yalnızca yeni teknolojilerle değil, ekonomik parametrelerin yeniden şekillendirdiği fiyat listeleriyle de hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk çeyreğinde markalar listelerini güncellerken, özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyonist baskılar etiketlere zam olarak yansıdı.

CNBC-E'de yer alan habere göre; İşte, aralık ayı itibarıyla markaların model model sıfır otomobil fiyatları...