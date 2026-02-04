ARA
Sıfır araçta 2026 tarifesi belli oldu: İşte marka marka güncel fiyat listesi...

Otomotiv dünyasında 2026 model yılı heyecanı zam haberleriyle birlikte geldi. Markalar yeni yılın ilk çeyreğinde listelerini güncellerken, hem bütçe dostu modellerde hem de SUV segmentinde dikkat çekici fiyat değişimleri yaşanıyor.


Otomotiv dünyasında 2026 model yılı, yalnızca yeni teknolojilerle değil, ekonomik parametrelerin yeniden şekillendirdiği fiyat listeleriyle de hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk çeyreğinde markalar listelerini güncellerken, özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyonist baskılar etiketlere zam olarak yansıdı.

CNBC-E'de yer alan habere göre; İşte, aralık ayı itibarıyla markaların model model sıfır otomobil fiyatları...

1 Hyundai

Hyundai

Model Fiyat 

INSTER 1.510.000 TL - 1.790.000 TL 

i20 1.424.000 TL - 1.785.000 TL 

i30 1.930.000 TL - 2.032.000 TL 

Bayon 1.490.500 TL - 1.826.250 TL 

Kona 2.301.000 TL Tucson 2.288.000 TL - 3.507.000 TL 

Tucson Hibrit 3.607.000 TL 

SANTA FE Hibrit 5.120.000 TL 

KONA Elektrik 2.257.000 TL 

IONIQ 5 2.484.900 TL I

ONIQ 5N 5.655.000 TL 

IONIQ 6 2.359.000 TL 

STARIA Hibrit 2.630.000 TL

2 Honda

Honda

Model Fiyat 

Jazz 2.380.000 TL 

CIVIC *Türkiye satışları durduruldu 

HR-V 2.389.000 - 2.955.000 TL 

CR-V 6.160.000 TL 

TYPE R 5.500.000 TL

3 KIA

KIA

Model Fiyat 

Picanto 1.435.000 TL 

Yeni Stonic 1.999.000 TL 

Ceed 2.070.000 TL 

Xceed (2026) 1.840.000 - 2.175.000 TL 

Sorento 5.990.000 - 6.130.000 TL 

EV3 2.095.000 - 3.500.000 TL 

Yeni Sportage (2026) 1.999.000 - 3.385.000 TL 

EV6 3.500.000 TL 

EV9 6.360.000 - 7.630.000 TL

4 Suzuki

Suzuki

Model Fiyat 

Swift Hibrit 2.079.000 - 2.109.000 TL 

S-Cross Hibrit 2.029.000 - 2.609.000 TL 

Vitara Hibrit 1.899.000 - 2.579.000 TL

5 BYD

BYD

Model Fiyat 

Dolphin 1.784.000 TL 

ATTO 3 2.249.000 TL 

Seal U EV 2.489.000 TL 

Seal 2.429.000 - 4.077.000 TL 

BYD SEALION 7 2.489.000 - 4.190.000 TL 

Han 4.873.000 TL 

Tang 5.418.000 TL 

ATTO 2 1.624.000 - 1.734.000 TL

6 Opel

Opel

Model Fiyat 

Corsa 1.535.000 - 2.119.000 TL 

Corsa Elektrik 2.101.000 TL 

Mokka 1.988.000 - 2.650.000 TL 

Astra 2.316.000 TL 

Astra Elektrik 3.106.000 TL 

Grandland 3.027.000 - 3.132.000 TL 

Grandland Elektrik 3.460.000 TL 

Yeni Frontera 2.178.000 - 2.308.000 TL 

Yeni Frontera Elektrik 1.857.000 - 1.970.000 TL

7 Peugeot

Peugeot

Model Fiyat 

E-208 1.960.000 TL 

E-308 2.381.000 TL 

Peugeot 2008 2.181.000 - 2.370.500 TL 

Peugeot E-2008 2.014.000 - 2.214.000 TL 

Peugeot 408 2.175.000 - 2.710.000 TL 

Yeni 3008 2.725.000 - 2.950.000 TL 

E-3008 3.199.000 - 3.514.500 TL 

Yeni 5008 3.218.500 - 3.422.500 TL 

E-5008 3.502.000 - 3.644.000

8 Citroen

Citroen

Model Fiyat 

C4 1.955.000 - 2.050.000 TL 

Elektrikli C4 2.202.000 TL 

C4 X 1.995.000 - 2.059.000 TL 

Elektrikli C4 X 2.167.000 TL AMI 545.000 - 565.000 TL 

Elektrikli C3 1.468.000 - 1.528.000 TL 

C3 Aircross Hybrid 145 1.974.000 - 2.171.000 TL 

Elektrikli C3 Aircross 1.665.000 - 1.776.000 TL

9 Nissan

Nissan

Model Fiyat 

Juke 1.649.600 - 2.412.000 TL 

Qashqai 2.249.000 - 3.643.500 TL 

Qashqai E-Power 2.999.000 - 4.064.600 TL 

X-Trail 4.329.700 - 4.879.000 TL

10 Toyota

Toyota

Model Fiyat 

Corolla 1.699.000 - 2.600.000 TL 

Corolla Hybrid 2.495.000 - 2.829.500 TL 

Corolla Cross Hibrit 2.534.000 - 3.220.000 TL 

C-HR Hibrit 2.150.000 - 2.850.000 TL 

Corolla HB Hibrit 2.155.000 - 2.419.500 TL 

Yaris Cross Hibrit 2.269.000 - 2.683.000 TL 

Yaris Hibrit 1.934.000 - 2.292.000 TL 

Land Cruiser Prado 12.000.000 TL

11 FIAT

FIAT

Model Fiyat 

Egea Sedan 1.389.900 - 1.519.900 TL 

Egea Cross 1.319.900 - 1.499.900 TL 

FIAT 600 1.697.900 -1.969.900 TL 

500e 1.919.900 - 2.069.900 TL 

Grande Panda 1.524.900 - 1.549.900 TL

12 Renault

Renault

Model Fiyat 

Clio 1.673.000 - 1.730.000 TL 

Yeni Captur 2.067.000 TL 

Yeni Duster 1.780.000 - 2.567.000 TL 

Megane E-Tech 2.277.000 - 2.377.000 TL 

Megane Sedan 1.770.000 - 2.392.000 TL 

R5 E-Tech Elektrikli 1.890.000 - 1.942.000 TL 

Austral 2.393.000 - 3.362.000 TL 

Rafale 3.752.000 TL

13 Seat

Seat

Model Fiyat 

Ibiza 1.649.726 - 1.773.933 TL 

Arona 1.742.881 - 1.856.069 TL

Leon 2.934.860 TL 

Ateca 2.382.942 TL

14 Dacia

Dacia

Model Fiyat 

Yeni Sandero 1.299.000 - 1.430.000 TL

15 MG

MG

MG HS 2.540.000 TL MG 7 2.900.000 - 3.080.000 TL
