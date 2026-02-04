Gelir Tamamlayıcı Destek Programı'nda detaylar belli oldu: Kira, gıda ve ısınma yardımları yapılacak

Bu yıl bazı illerdeki mahallelerde, geliri düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi” uygulamaya alınıyor. Söz konusu yeni sistemin ilerleyen dönemde ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öte yandan, uygulamaya ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Kira, gıda ve ısınma yardımları yapılacak

Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, sistem ve gelirler üzerinde inceleme başlatarak çalışma yapacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek yeni sistemle, geliri belirli eşiğin altındaki ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar verilecek.

Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu da belirlenecek. Bu çerçevede ısınma giderlerinin fazla olduğu illerde ailelere ısınma yardımı yapılacak.

Bölge ve mahalle bazlı incelemelerin ardından sosyal destek programı kapsamında kira yardımı da gerçekleştirilecek.

Uygulamanın kapsamının ve gelir eşiğinin belirlenmesinin ardından sosyal yardımlar alanında gerek duyulması halinde yasal düzenlemelere de gidilecek.

"İstihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte olmayacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde yeni sistemi duyurmuştu. Yılmaz, sistemin istihdam piyasalarında caydırıcı nitelikte olmayacağını da kaydetmişti:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."