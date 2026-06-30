Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reeskont kredi limiti 5 milyar TL'ye yükseltildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uzay ve savunma sanayisindeki ilerlemesinden ekonomik göstergelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yerli ve milli projelerin stratejik önemine dikkat çekerek Türkiye’nin küresel rekabette konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Uzay teknolojilerinde “stratejik eşik” vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uzay çalışmalarında önemli bir noktaya ulaştığını belirterek TÜRKSAT uyduları ve yerli projelere dikkat çekti.

Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, TÜRKSAT 6A, İMECE 2, İMECE 3, GÖKTÜRK 3 ve TÜRKSAT 7A projelerinin sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, uzay teknolojilerinin istihbarat, iletişim, savunma ve haritalama gibi birçok alanda kritik rol oynadığını belirterek, “Uzayda izi olanın dünyada sözü olur” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da ulaşım projeleri

İstanbul’daki raylı sistem yatırımlarına da değinen Erdoğan, 16 istasyon ve 69 kilometrelik metro hattı projesinin tamamlandığını belirtti.

Halkalı-Arnavutköy hattının hizmete açıldığını ifade eden Erdoğan, bu proje sayesinde 117 milyon saatlik zaman tasarrufu ve yaklaşık 953 milyon Euro ekonomik katkı sağlandığını söyledi. Yeni hatlarla birlikte İstanbul’daki raylı sistem uzunluğunun 191 kilometreye çıkacağını da aktardı.

Savunma sanayinde ihracat rekoru

Savunma sanayisindeki gelişmelere de dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumuna yükseldiğini ifade etti.

Türkiye’nin bugüne kadar 140’tan fazla deniz platformu ihraç ettiğini söyleyen Erdoğan, Polonya ile savunma sanayi işbirliğinin de yeni hedeflerle genişletildiğini belirtti.

"Reeskont kredi limiti 5 milyar liraya yükseltildi"

Erdoğan, 2025 yılında Türkiye’nin 395,9 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı.

İhracatçılara yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Erdoğan, reeskont kredi limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini söyledi.

Türkiye’de işsizlik oranının yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Erdoğan, işsizlikte 37 aydır tek haneli seviyelerin korunduğunu ifade etti.

Sağlıkta yerli teknoloji hamlesi

Sağlık alanında da önemli bir gelişmeye değinen Erdoğan, ASELSAN ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle geliştirilen yerli Kalp Akciğer makinası ile ilk başarılı klinik operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu cihazın dünyada sadece birkaç ülke tarafından üretilebildiğini vurgulayan Erdoğan, projenin stratejik önemine dikkat çekti.