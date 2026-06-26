Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Reeskont kredisi limiti artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılar için reeskont kredisi limitinin yükseltildiğini belirterek, daha önce 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya çıkarılan limitin, yeni düzenlemeyle 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
- TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır. Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Mal ve hizmet ihracatımız 2025 yılında 395 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.
- Ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yılı artan başarı grafiği ortada.
- 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. Ocak -Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.
- Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçlükleri aşmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz.
- Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle, üç yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum.