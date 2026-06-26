Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Reeskont kredisi limiti artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılar için reeskont kredisi limitinin yükseltildiğini belirterek, daha önce 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya çıkarılan limitin, yeni düzenlemeyle 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: