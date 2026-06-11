Çıraklık sigortası emeklilikte geçerli mi? Yargıtay son noktayı koydu

Dosyayı inceleyen Yargıtay ise farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda, çıraklık dönemindeki çalışmaların temel amacının meslek öğretimi olduğu vurgulandı. Öğrencilerin uygulamalı üretim süreçlerinde yer almasının eğitim programının doğal bir parçası olduğu belirtildi. Bu nedenle yapılan çalışmaların, görünüşte işçi faaliyetlerine benzemesine rağmen eğitim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.