Dünya sofralarının kekik kokusu o ilimizden: Çiftçinin gelir kapısı oldu

Denizli'nin birçok kırsal mahallesinde kekik hasadının devam ettiğini söyleyen Kaya, üreticilerin bu yıl da kaliteli ürün elde etmek için yoğun mesai harcadığını belirtti. İklim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte ürün kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden Kaya, hasat edilen kekiklerin kurutma, ayıklama ve kalite kontrol süreçlerinin ardından fabrikalarda işlenerek pazara hazır hale getirildiğini söyledi. İsmail Kaya, kekik üretiminin üreticiye sağladığı ekonomik katkının her geçen yıl arttığını belirterek, "Kekik bugün Denizli çiftçisi için en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Üreticimiz kaliteli üretim yaptığı sürece dünya pazarında Türk kekiğine her zaman talep var. Dikim alanları her yıl genişliyor. Bunun yanında doğadan da önemli miktarda kekik toplanıyor. Bu ürün hem ihracata hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Kekik üretimi kırsal bölgelerde yaşayan binlerce aile için önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik küresel ilginin artması, üreticiyi de teşvik ediyor. Kekik, özellikle kuraklığa dayanıklı yapısı nedeniyle alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkıyor. Düşük su tüketimi sayesinde iklim değişikliği etkilerinin hissedildiği bölgelerde üreticiler için önemli bir seçenek oluşturuyor" diye konuştu.