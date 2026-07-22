Yapay zeka sanayiye iniyor: Binlerce insansı robot 7/24 "Robot Okulu"nda eğitiliyor! Robotlar nasıl öğreniyor?

Geçen yıl dünya çapında yaklaşık 13 bin insansı robot, kullanılmak üzere firmalara gönderildi.​​​​​​​ Goldman Sachs verilerine göre, 2026'da bu sayının 50 bin ila 100 bin arasında seyretmesi öngörülüyor.

İnsansı robotlar, havalimanları, otomotiv fabrikaları, lojistik depoların aralarında bulunduğu çok farklı alanlarda görev alabiliyor. 2028-2030 yıllarının ise insansı robotların günlük hayatta görülmeye başlandığı bir dönem olacağı değerlendiriliyor.

İnsansı robot teknolojileri alanında birçok firma çalışma yürütürken, ABD'nin Teksas eyaletinde, NASA'nın insansı robot projelerine danışmanlık yapan Teksas Üniversitesi'nden iki akademisyen ile bir girişimcinin kurduğu Apptronik, haziran sonunda yüzlerce insansı robotun sessizce eğitildiği 8 bin metrekareden fazla büyüklüğe sahip "robot okulu" olarak da nitelendirilen Robot Park'ın açılışını yaptı.