Louvre'daki soygunun ardından yeniden açılıyor: Ancak bu kez her şey eskisi gibi olmayacak

Ziyaretçiler, Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre'un en ünlü tarihi mekanlarından biri olan Apollo Galerisi'nin gösterişli bir şekilde dekore edilmiş 17. yüzyıl iç mekanını bir kez daha inceleyebilecek. Ancak Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault yaptığı açıklamada, galeride mücevherlerin sergilenmeyeceğini belirtti.

Leribault, galerideki mücevherlerin müzenin başka bir yerine taşınacağını belirterek, "Bu, aynı zamanda bu galerinin muhteşem mimarisini ve dekorunu yeniden keşfetmek için de bir fırsat" dedi.