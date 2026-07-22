Louvre'daki soygunun ardından yeniden açılıyor: Ancak bu kez her şey eskisi gibi olmayacak

Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçen yıl yaşanan ve 88 milyon avro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalınmasıyla sonuçlanan soygunun ardından ziyarete kapatılan Apollo Galerisi, 9 aylık aranın ardından yeniden kapılarını açtı. Ancak müze yönetimi, mücevherlerin galeride artık sergilenmeyeceğini duyurdu.
1 Galerideki mücevherler müzenin başka bir kısmına taşınacak
Ziyaretçiler, Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre'un en ünlü tarihi mekanlarından biri olan Apollo Galerisi'nin gösterişli bir şekilde dekore edilmiş 17. yüzyıl iç mekanını bir kez daha inceleyebilecek. Ancak Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault yaptığı açıklamada, galeride mücevherlerin sergilenmeyeceğini belirtti.
Leribault, galerideki mücevherlerin müzenin başka bir yerine taşınacağını belirterek, "Bu, aynı zamanda bu galerinin muhteşem mimarisini ve dekorunu yeniden keşfetmek için de bir fırsat" dedi.
2 "Tüm dünya için bir travmaydı"
Fransa Kültür Bakanı Catherine Pegard ise açıklamasında, "İkonik eserlerin çalındığı o kötü gün unutulamaz ve bence unutulmamalıdır da. Bu, tüm dünya için bir travmaydı, günlerce herkes şok ve üzüntüsünü dile getirdi. Bu, sarsılmaz sandığımız bir yerin kırılganlığını keşfetmek ve diğer birçok yer gibi buranın da savunmasız olduğunu görmek açısından bizim için de bir travmaydı" ifadelerini kullandı.
3 Ne olmuştu?
Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te gerçekleştirilen soygunda inşaat işçisi kılığına giren 2 hırsız, bir kamyonun yük asansörüyle 2'nci kata çıkıp bir pencereyi kırmış, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ne girmişti.
Vitrinleri taşlama makineleriyle parçalayan hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, diğer 2 suç ortağının kullandığı motosikletlere binerek 7 dakika süren soygunun ardından olay yerinden kaçmıştı. Hırsızlar, kaçtıkları sırada 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüştü.
Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.
Hırsızlar soygundan yaklaşık 2 hafta sonra teker teker yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.