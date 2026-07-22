2030’a kadar 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor

YEO Teknoloji’nin yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji depolama alanındaki iştiraki CALL Energy, Avrupa ve Afrika merkezli büyüme stratejisini hızlandırıyor. Şirket, işletmedeki kurulu gücünü kısa sürede 30 MW seviyelerinden 190 MW’a çıkarırken, yaklaşık 300 MW’lık projeyi de inşa ediyor. 2030 yılına kadar 1 GW operasyonda kurulu güce ulaşmayı hedefleyen şirket, bu süreçte yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.
Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından
CALL Energy CEO’su Sacit Akbaş, şirketin yalnızca enerji üretim santrali yatırımları yapan bir yapı olmadığını, ESCO modeli, varlık yönetimi ve işletme-bakım hizmetlerinden oluşan entegre bir enerji platformu olarak faaliyet gösterdiğini belirtiyor.
“Portföyümüzün yüzde 45-50’sinin Avrupa, yüzde 20’sinin Afrika, yüzde 25-30’unun Türkiye, yüzde 5’inin de diğer ülkelerde, yani Orta Asya ve ABD’den gelmesini planlıyoruz” diye konuşan Akbaş, gündemlerinde RES projelerinin yanı sıra iki yıl içinde halka arzın da olduğunu söylüyor.
Avrupa, büyümesinin merkezi
CALL Energy’nin büyüme stratejisinde Avrupa önemli bir yer tutuyor. Şirketin Romanya’da işletmede, inşaat halinde ve geliştirme aşamasında bulunan toplam proje portföyü 1000 MW’ı aşmış bulunuyor. Şirket, Bulgaristan’da da 116 MW büyüklüğünde ve 160 MWh batarya depolama kapasitesine sahip bir proje ve her biri 55 MW’lık güce sahip iki ayrı GES projesi geliştiriyor. Yaklaşık 100 milyon Euro yatırım değerine sahip ilk proje için finansman görüşmeleri sürüyor. İtalya ise yeni büyüme alanlarından biri. Akbaş, “İtalya’da yakın zamanda 500 MW’a çıkmayı düşünüyoruz” diyor.
ABD ve Orta Asya da gündeminde
CALL Energy, Avrupa’daki büyümesini yalnızca güneş enerjisi üzerinden değil, enerji depolama yatırımlarıyla da destekliyor. Özellikle Batı Avrupa’da müstakil enerji depolama tesislerine odaklanan şirket; İngiltere, İsveç ve Almanya’da fırsatları değerlendiriyor. Yıl sonuna kadar İsveç’teki ilk enerji depolama yatırımına başlamayı hedefleniyor.
“Doğu Avrupa ve Afrika’da yenilenebilir enerji artı depolama, Batı Avrupa’da ise ağırlıklı olarak müstakil enerji depolama tesisleri yatırımlarına odaklanıyoruz” diyen Akbaş, uzun vadeli büyüme planlarında ise ABD ve Orta Asya’nın yer aldığını söylüyor. Özellikle enerji depolama sistemleri tarafında ABD pazarını stratejik öncelik olarak gören şirket, Houston’da ofis açmış ve iş geliştirme faaliyetlerini hızlandırmış bulunuyor. Öte yandan Özbekistan ve Kırgızistan da şirketin Orta Asya’daki öncelikli yatırım pazarları arasında.
Zambiya öne çıkıyor
CALL Energy’nin Afrika stratejisinin ilk büyük adımı ise Zambiya’da atıldı. Şirket, 60 MW güneş enerjisi santrali ve 20 MWh enerji depolama sisteminden oluşan yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırımın finansmanını tamamlayarak inşaat çalışmalarına başlamış durumda. Akbaş, 2030’a kadar Afrika’da 200 MW’lık operasyonda bir portföy oluşturmayı hedeflediklerini kaydediyor. 76 MW, Arnavutluk’ta ise 63 MW büyüklüğünde rüzgar projeleri üzerinde çalışılıyor. Türkiye’de de çeşitli RES fırsatları değerlendiriliyor. Akbaş, “Yenilenebilir enerjinin her alanında olmak zorundayız” diyor.
Halka arz planlıyor
“Portföy çeşitliliğinin tamamlanmasının ardından halka arz için uygun zamanı değerlendirmeyi planlıyoruz. Halka arz Türkiye’de yapılabileceği gibi yurt dışındaki borsalarda da gerçekleşebilecek. Özellikle Avrupa ağırlıklı portföyümüz nedeniyle Londra Borsası alternatiflerimiz arasında yer alıyor. Hedefimiz 2027 sonu veya 2028 başı gibi halka arzı gerçekleştirmek.”