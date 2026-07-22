Antalya'da dikkat çeken tablo: Turizmde sezon uzayabilir

Geçen yıl ilk 6 ayda 6 milyon 266 bin 660 yabancı turisti ağırladıklarını dile getiren Saatçioğlu, bu yıl ise aynı dönemde 5 milyon 697 bin 136 turistin kenti ziyaret ettiğini belirtti.

20 Temmuz itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısının 6,5 milyonu aştığını söyleyen Saatçioğlu, "Bu ay sonuna kadar muhtemelen bu rakam 8 milyona dayanmış olacaktır. Geçen seneye göre biraz altında seyrediyoruz. İlk ana pazarımız her zaman olduğu gibi Rusya, yine en başta. İkinci pazarımız Almanya, üçüncü pazarımız İngiltere. Arkasından Polonya, Hollanda ve Ukrayna geliyor." diye konuştu.