Meta çatısı altında hizmet veren ve milyonlarca kullanıcısı olan Facebook ve Instagram'da erişim problemi yaşandığı ifade edildi. Benzer bir problem 19 Temmuz 2026 Pazar günü de meydana gelmişti. Peki, Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Meta, konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?
1 Facebook ve Instagram çöktü mü?
Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, yaşadıkları problemleri Downdetector ve benzeri platformlar üzerinden paylaşmaya başladı. . 22 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren artan bildirimlere göre, en sık karşılaşılan uyarılar arasında "Akış yenilenemedi" ve "Sitedeki bir sorundan dolayı hesabına şu anda ulaşılamıyor" mesajları yer aldı.
2 Meta'dan bir açıklama geldi mi?
Facebook ve Instagram'a erişim problemleri hakkında Meta'da henüz bir açıklama gelmedi.