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  • Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Temmuz 2026 erişim sorunu

Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Temmuz 2026 erişim sorunu

Milyonlarca kullanıcısı olan ve en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında gösterilen Facebook ve Instagram'a erişim problemi yaşanıyor. Birçok kullanıcı sayfaların açılmadığını, mesaj gönderemediklerini ve paylaşım yapamadıklarını ifade ediyor. Peki, Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Konuyla ilgili Meta'dan bir açıklama geldi mi?

Ekonomist
Ekonomist
Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Temmuz 2026 erişim sorunu

Meta çatısı altında hizmet veren ve milyonlarca kullanıcısı olan Facebook ve Instagram'da erişim problemi yaşandığı ifade edildi. Benzer bir problem 19 Temmuz 2026 Pazar günü de meydana gelmişti. Peki, Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Meta, konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?

1 Facebook ve Instagram çöktü mü?

Facebook ve Instagram çöktü mü?

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, yaşadıkları problemleri Downdetector ve benzeri platformlar üzerinden paylaşmaya başladı. . 22 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren artan bildirimlere göre, en sık karşılaşılan uyarılar arasında "Akış yenilenemedi" ve "Sitedeki bir sorundan dolayı hesabına şu anda ulaşılamıyor" mesajları yer aldı.

2 Meta'dan bir açıklama geldi mi?

Meta'dan bir açıklama geldi mi?

Facebook ve Instagram'a erişim problemleri hakkında Meta'da henüz bir açıklama gelmedi.

3 Pazar günü de benzer bir problem yaşanmıştı

Pazar günü de benzer bir problem yaşanmıştı

Öte yandan, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu 19 Temmuz Pazar günü de yaşanmıştı. Kullanıcılar, hesaplarına giremediklerini, paylaşım yapamadıklarını ifade etmişlerdi. Kısa bir sürenin ardından problem giderilmişti.
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