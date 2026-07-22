Meta çatısı altında hizmet veren ve milyonlarca kullanıcısı olan Facebook ve Instagram'da erişim problemi yaşandığı ifade edildi. Benzer bir problem 19 Temmuz 2026 Pazar günü de meydana gelmişti. Peki, Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Meta, konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?