Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum: Teklif Meclis'ten geçti mi? Kimler yararlanabilecek, hangi modeller öne çıkıyor?

Emeklilere ÖTV muafiyetli araç satışını öngören kanun teklifi, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Teklifin TBMM'deki son durumu, kabul edilip edilmediği ile kapsamı ve uygulanma şartları araştırılıyor. Peki, emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Emeklilere ÖTV'siz araç hakkı tanınacak mı? ÖTV'siz araç düzenlemesi çıkarsa hangi marka ve modeller alınabilecek? Konuyla ilgili son gelişmeler neler? İşte merak edilenler...
1 Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?
Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı tanınmasını öngören kanun teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Ancak, emeklilere özel ÖTV muafiyeti sağlayan ve TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.
2 Emeklilere ÖTV'siz araç teklifi kabul edildi mi?
22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla emeklilere ÖTV'siz araç satışına yönelik düzenlemeyle ilgili herhangi bir yeni gelişme yaşanmadı.
3 Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesinin şartları neler olacak?
Resmi olarak kesinleşmiş şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan kanun tekliflerinde bazı kriterler öne çıkıyor. Buna göre, düzenlemeden emekli statüsünde bulunan kişilerin yalnızca bir kez yararlanabilmesi, alınacak aracın binek otomobil olması ve ticari araçların kapsam dışında tutulması öngörülüyor.
Teklifte ayrıca, ÖTV muafiyetiyle satın alınan aracın 5 yıl boyunca satılamamasına yönelik şart da yer alıyor.
4 ÖTV'siz araç alımından kimler yararlanabilecek?
Henüz resmi olarak netleşmiş şartlar bulunmamakla birlikte, kamuoyuna yansıyan bilgilerde ÖTV muafiyetli araç alımından 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkâr statüsünde bulunanlar ile 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında (Bağ-Kur) yaşlılık aylığı alan emeklilerin yararlanabileceği belirtiliyor.
Ancak, SSK (4/1-a) kapsamındaki işçi emeklileri ile Emekli Sandığı'na tabi memur emeklilerinin kapsam dışında kalabileceği ifade ediliyor.
5 Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesinde hangi marka ve modeller öne çıkıyor?
ÖTV muafiyeti ya da vergi indirimi içeren olası bir düzenlemede araç fiyatına ilişkin bir üst sınır belirlenmesi halinde, belirli segmentteki modellerin kapsamda yer alabileceği değerlendiriliyor.
Fiat Egea Sedan, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Renault Clio, Renault Taliant, Toyota Corolla, Citroen C3, Opel Corsa, Kia Stonic ve Dacia Sandero bu kapsamda öne çıkan modeller arasında gösteriliyor.
Ancak söz konusu liste resmi bir kapsamı yansıtmıyor; yalnızca fiyat limitine dayalı olası bir düzenleme senaryosu üzerinden yapılan değerlendirmelerden oluşuyor.