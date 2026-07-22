Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum: Teklif Meclis'ten geçti mi? Kimler yararlanabilecek, hangi modeller öne çıkıyor?

Resmi olarak kesinleşmiş şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan kanun tekliflerinde bazı kriterler öne çıkıyor. Buna göre, düzenlemeden emekli statüsünde bulunan kişilerin yalnızca bir kez yararlanabilmesi, alınacak aracın binek otomobil olması ve ticari araçların kapsam dışında tutulması öngörülüyor.

Teklifte ayrıca, ÖTV muafiyetiyle satın alınan aracın 5 yıl boyunca satılamamasına yönelik şart da yer alıyor.