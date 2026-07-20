Emekli oldu, köyüne döndü: 100 yıllık lezzeti yeniden canlandırdı

Karadenizli kadınların ürettiği çözümün mısır unu helvasını buğday unundan açılan yufkaların arasına koyarak hazırlanan özel bir baklava olduğunu dile getiren İpekçi, "Emekli olduktan sonra memleketim olan Dernekpazarı'na geldim. Mısır unu baklavasının hikâyesi bir asırlık bir döneme rast geliyor. Bir asır öncesinde Dernekpazarı bölgesinde, Of'un yukarı kesimlerinde fındık çok fazla yoktu. Olan kısmını da buradaki insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için satıyorlardı. Bundan dolayı baklava yapma ihtiyacı doğdu. Hacca gidenler için olsun, gelin ve damat için, düğünler için. Burada Karadenizli kadının üstün zekâsı ön plana çıktı. 'Nasıl baklava yapalım, nasıl bir tatlı yapalım?' diye düşünmüşler. Önce mısır unu helvası yapmışlar. Buğday unuyla yaptıkları yufkanın arasına koyup hacdan gelenlere hediye olarak, kız istemeye gittikleri zaman da hediye olarak götürmüşler. Biz de eskiden kalan bu tadı biraz daha özgünleştirip modern hâle getirdik. Arasına tereyağıyla kavrulmuş mısır ununu koyuyoruz. Şu anda fındık da olduğu için fındık ekleyerek biraz daha modernleştirip insanların damak zevkine sunmaya çalıştık" dedi.