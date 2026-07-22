Emekliye 3 bin 552 TL maaş farkı ödenecek: Hesaplara 3 farklı ödeme yatacak

Meclis’e sunulan yasa teklifinin kabul edilerek kanunlaşmasıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesine çıkarılıyor. Yapılan %17,76’lık zam oranına karşın kök maaşı taban sınırın altında kalan ve şu an 20 bin TL alan emeklilere, aradaki 3 bin 552 TL’lik fark ay sonunda açıklanacak tarihte ödenmeye başlanacak.