Emekliye 3 bin 552 TL maaş farkı ödenecek: Hesaplara 3 farklı ödeme yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki emekliler için Temmuz ayı ödeme süreci başladı. Yasal düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte emekliler; zamlı maaş, maaş farkı ve banka promosyonu olmak üzere üç ayrı ödeme imkanından yararlanabilecek.
1 En düşük emekli maaşı için fark ödemesi
Meclis’e sunulan yasa teklifinin kabul edilerek kanunlaşmasıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesine çıkarılıyor. Yapılan %17,76’lık zam oranına karşın kök maaşı taban sınırın altında kalan ve şu an 20 bin TL alan emeklilere, aradaki 3 bin 552 TL’lik fark ay sonunda açıklanacak tarihte ödenmeye başlanacak.
2 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ödeme takvimi
Tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme günleri şöyle:
SSK Emeklileri: Ödemelerini 17 - 26 Temmuz tarihleri arasında alacak.
Bağ-Kur Emeklileri: Ödemelerini 25 - 28 Temmuz tarihleri arasında hesaplarında görecek.
Ödeme günlerinin hafta sonuna denk gelmesi halinde aktarımlar cuma veya pazartesi günlerine kaydırılacak.
3 Memur emeklilerinin zam farkı SGK takvimiyle yatırılacak
Maaşlarını ayın başında alan memur emeklilerine yansıtılacak olan %13,52’lik zam farkı henüz hesaplara yatırılmadı. SGK tarafından duyurulacak ödeme takvimi çerçevesinde hak sahiplerine dönemlerine göre 1, 2 veya 3 aylık birikmiş fark ödemeleri yapılacak.