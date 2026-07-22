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Emekliye 3 bin 552 TL maaş farkı ödenecek: Hesaplara 3 farklı ödeme yatacak

Temmuz ayında emekliler için 3 farklı ödeme dönemi başlıyor. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye çıkarılmasıyla, kök maaşı düşük kalan emeklilere 3 bin 552 TL'ye varan maaş farkı ödenecek.

Ekonomist
Ekonomist
Emekliye 3 bin 552 TL maaş farkı ödenecek: Hesaplara 3 farklı ödeme yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki emekliler için Temmuz ayı ödeme süreci başladı. Yasal düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte emekliler; zamlı maaş, maaş farkı ve banka promosyonu olmak üzere üç ayrı ödeme imkanından yararlanabilecek.

1 En düşük emekli maaşı için fark ödemesi

En düşük emekli maaşı için fark ödemesi

Meclis’e sunulan yasa teklifinin kabul edilerek kanunlaşmasıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesine çıkarılıyor. Yapılan %17,76’lık zam oranına karşın kök maaşı taban sınırın altında kalan ve şu an 20 bin TL alan emeklilere, aradaki 3 bin 552 TL’lik fark ay sonunda açıklanacak tarihte ödenmeye başlanacak.

2 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ödeme takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ödeme takvimi

Tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme günleri şöyle:

SSK Emeklileri: Ödemelerini 17 - 26 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Bağ-Kur Emeklileri: Ödemelerini 25 - 28 Temmuz tarihleri arasında hesaplarında görecek.

Ödeme günlerinin hafta sonuna denk gelmesi halinde aktarımlar cuma veya pazartesi günlerine kaydırılacak.

3 Memur emeklilerinin zam farkı SGK takvimiyle yatırılacak

Memur emeklilerinin zam farkı SGK takvimiyle yatırılacak

Maaşlarını ayın başında alan memur emeklilerine yansıtılacak olan %13,52’lik zam farkı henüz hesaplara yatırılmadı. SGK tarafından duyurulacak ödeme takvimi çerçevesinde hak sahiplerine dönemlerine göre 1, 2 veya 3 aylık birikmiş fark ödemeleri yapılacak.
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