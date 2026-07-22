Ankara’dan dünyanın havasını değiştiriyor

Türkiye’de 3,7 milyar doları aşan kozmetik ve kişisel bakım pazarının en dinamik oyuncusu olan parfüm sektörü, genç tüketicilerin ve dijitalleşmenin etkisiyle dev bir ekosisteme dönüşüyor. Sektörün bu güçlü gelişim ivmesi hem üretimde hem de perakendede küresel ölçekte iddialı markaların doğmasını sağlıyor. Bu oyunculardan biri de yaklaşık 27 yıl önce Ankara’da temelleri atılan MAD.
Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından
Parfüm sektöründe dünya markası olma hedefiyle vites yükselten şirket, şimdi hem üretim kapasitesini hem de istihdamını katlayacak dev bir yatırıma hazırlanıyor. Ankara’da 31 bin metrekarede, yüzde 100 Avrupa kozmetik regülasyonlarına uyumlu üretim yapan MAD, bu yıl sonunda tamamlanacak yatırımın devreye alınmasıyla birlikte yıllık üretim kapasitesini iki kat artıracak. Bugün bin 200 kişiye istihdam sağlayan şirket, bu yıl sonunda tamamlanacak yatırımla kapasitesini 25 milyon adetten 50 milyon adede çıkaracak. Bu hamle, istihdamda da yüzde 25’lik bir artış getirecek.
Üç yıllık hedef 600 mağaza
Bu yatırımla Türkiye’nin ve Avrupa’nın kendi alanında en iddialı tesislerinden birisi konumuna çıktıklarını söyleyen MAD Kurucusu ve CEO’su Mehmet Doğru, “Böylece ürün geliştirme hızı, kalite standardı, operasyonel çeviklik ve farklı pazarlara hızlı uyum sağlayabilme kabiliyetimizle büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz” diyor.
Geçen yılı 100 milyon doları aşan bir satışla kapatan şirket, 2026 için yüzde 70’in üzerinde bir büyüme hedefi koydu. Üretimin yanı sıra perakende sektöründe büyüyen şirketin Türkiye genelinde 390 mağazası var. Mağaza, kiosk, shop-in-shop olmak üzere esnek formatlarda yaygın bir ağa sahip olan şirket, bu yılın sonunda 425 noktaya ulaşmayı planlıyor. Doğru, üç yıl içerisinde 600 şubeye ulaşacaklarını belirtiyor.
ABD pazarına da girecek
Bugün 20’den fazla ülkede varlık gösteren şirketin, Almanya’dan Singapur’a, Bosna Hersek’ten Libya’ya kadar çok farklı coğrafyalarda 123 mağazası var. Bu yılın sonuna kadar 150 noktaya ulaşmayı hedefleyen şirket, uluslararası büyüme hamlesinin merkezine Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’ı koymuş durumda. Avrupa’nın yanı sıra, Asya-Pasifik ve ABD üzerinde de ciddi büyüme adımları attıklarını söyleyen Mehmet Doğru, “Bu süreçte bizim için uluslararası büyüme ‘bir ülkeye ürün göndermek’ değil, o pazarda markamızı lider konumuna taşımak oluyor. Bu çerçevede, odağımıza istikrarlı büyümeyi koyuyoruz” diyor.
Parfüm pazarında tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğine dikkat çeken Doğru, satışlarının yaklaşık dörtte birinin dijital kanallardan geldiğini vurguluyor. Şirketin sadakat programındaki üye sayısının 10 milyona yaklaştığını belirten Doğru, tüketicilerin artık markaları önce dijital platformlarda keşfettiğini, ardından mağaza deneyimi ve çok kanallı alışveriş yolculuğuyla satın alma kararı verdiğini söylüyor.
Koku gardırobu trendi büyüyor
Parfüm tüketiminin kişisel ifade biçimine dönüştüğünü vurgulayan Doğru’ya göre önümüzdeki dönemin üç önemli trendi öne çıkacak: “Farklı yaşam anları için birden fazla parfüm kullanımını ifade eden ‘koku gardırobu’ yaklaşımı, yüksek esans oranına sahip kalıcı ürünlere yönelim ve dijitalleşmenin satın alma kararları üzerindeki etkisinin artması.”