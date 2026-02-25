İstanbul Valiliği uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

İstanbul Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceğini duyurdu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte il genelinde yağışlı havanın etkili olacağı, yarın sabah saatlerine kadar 15 ilçede karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi.

Ayrıca bugün ve yarın kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yağışların yarın kenti terk etmesi bekleniyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yağışların 26 Şubat Perşembe günü öğleden sonra şehri terk edeceği de kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.

Rüzgar:*

Bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (30-50 km/saat);

Yarın (26.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklıkları:

Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C,

Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."