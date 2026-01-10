Milyonlarca emekli merakla bekliyor: En düşük emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacak?

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün yaptığı açıklamada 2026 yılı için en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltildiği duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli zamlı maaşların ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ödemesi ne zaman yapılacak?