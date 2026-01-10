Milyonlarca emekli merakla bekliyor: En düşük emekli maaşı hesaplara ne zaman yatacak?

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün yaptığı açıklamada 2026 yılı için en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltildiği duyurmuştu.
Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli zamlı maaşların ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ödemesi ne zaman yapılacak?
1 Emeklilerin zamlı maaşları ne zaman yatırılacak?
En düşük emekli aylıklarına yapılacak zam oranının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli de zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor.
En düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılacak 20 bin liraya yükseltileceği duyurulmuştu.
Kanun teklifi görüşmelerinin önümüzdeki hafta Meclis'te başlaması bekleniyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından resmiyet kazanacak. Zam görüşmelerinin 15 Ocak tarihi itibarıyla başlayacağı tahmin ediliyor.
Kararın henüz Meclis’e sunulmamış olması nedeniyle, emeklilerin ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alamama ihtimali bulunuyor.
2 Emekli maaşları ne zaman yatıyor?
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor.
Buna göre, tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
son rakamı 7 olanlar 18'inde,
son hanesi 6 olanlar 23'ünde,
son rakamı 5 olanlar 19'unda,
son rakamı 4 olanlar 24'ünde,
son rakamı 3 olanlar 20'sinde,
son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
son hanesi 1 olanlar ise ayın 21'inde,
son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.
3 Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alıyor?
4B Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını tahsis numarasına göre alıyor.
Buna göre, emeklilik tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar, ayın 25'inde,
son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ödemeleri, doğum tarihine göre belirlenen takvime göre yapılıyor.
4 En düşük emekli maaşı görüşmelerinde süreç nasıl ilerliyor?
Zam görüşmelerinin 15 Ocak'ta Meclis komisyonunda görüşülmesi başlanacağı tahmin ediliyor. Teklif, Meclis Genel Kurulu’na gelerek görüşülüp oylanmasının ardından kabul edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Ardından ise Resmi Gazete’de yayımlanması ve SGK nezdindeki düzenlemelerin tamamlanmasının ise yaklaşık iki gün sürmesi öngörülüyor.
5 Ocak ayı maaşları zamsız mı yatacak?
Bu sürecin, emekli maaşlarının ilk ödeme tarihi olan 17’sine kadar tamamlanmaması halinde emekliler, ocak ayında maaşlarını zamsız olarak 16 bin 881 lira üzerinden alabilir.
Ortaya çıkacak 3 bin 119 liralık farkın ise, belirlenecek tarihte en düşük emekli maaşı alan hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.