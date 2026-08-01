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  • Çip üreticisi Kioxia'dan dikkat çeken bilanço! Net kar 46 kat arttı

Çip üreticisi Kioxia'dan dikkat çeken bilanço! Net kar 46 kat arttı

Japon çip üreticisi Kioxia Holdings, nisan-haziran döneminde karlılığını önemli ölçüde artırdı. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre 46 kat yükselerek 842,17 milyar yene (5,3 milyar dolar) ulaştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çip üreticisi Kioxia'dan dikkat çeken bilanço! Net kar 46 kat arttı

Tokyo merkezli Japon şirket Kioxia Holdings Corp. nisan-haziran bilançolarını duyurdu.

Bilançolara göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 46 kat artarak 842,17 milyar yene yükseltti.

Güçlü bellek çipi satışlarıyla yapay zeka sektörü için artan çip talebi etkili

Söz konusu artışta, veri merkezleri için güçlü bellek çipi satışları ile yapay zeka sektörü dolayısıyla artan çip talebinin etkisi oldu.

Satış gelirlerini de 5 kattan fazla artırarak 1,77 trilyon yene (11,2 milyar dolar) çıkaran şirket, işletme karını ise 28 kat artışla 1,27 trilyon yene (8 milyar dolar) yükseltti.

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar dahil dijital cihazlara yönelik bellek çipi üreten Kioxia, Nisan 2026-Mart 2027'yi kapsayan tüm 2026 mali yılı beklentilerini ise duyurmadı.

Kioxia Baş Finans Direktörü Yoshihiko Kawamura, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Çip) Pazarın büyümesinin erken aşamada olduğuna ve talebin artacağına inanıyoruz." dedi.

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