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Engelli, yetim ve öksüz çocukların muhtaç aylığı artırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yüzde 40 ve üzeri engelli ihtiyaç sahipleri ile yetim ve öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığını yüzde 13,52 artırdı. Yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 10 bin 317 lira 96 kuruş olarak uygulanacak.

Ekonomist
Ekonomist
Engelli, yetim ve öksüz çocukların muhtaç aylığı artırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), sosyal yardım ödemelerinde artışa gitti. Yüzde 40 ve üzeri engelli ihtiyaç sahipleri ile yetim ve öksüz çocuklara verilen muhtaç aylığı, yapılan yüzde 13,52'lik zamla birlikte 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildi.

Muhtaç aylığına zam yapıldı

VGM'nin yaptığı açıklamaya göre, daha önce 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığı, 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artırıldı. Zamla birlikte aylık ödeme tutarı 10 bin 317 lira 96 kuruş oldu.

Kimler muhtaç aylığından yararlanıyor?

Muhtaç aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; yüzde 40 ile üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve anne veya babasını kaybetmiş yetim ve öksüz çocuklara belirlenen şartlar kapsamında ödeniyor.

Yeni ödeme dönemi başladı

VGM'nin açıklamasına göre yeni ödeme tutarı 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak. Halihazırda 7 bin 23 vatandaş muhtaç aylığından yararlanırken, zamlı ödemeler de yeni tutar üzerinden gerçekleştirilecek.

Destek ödemeleri güncellendi

Muhtaç aylığında yapılan artışla birlikte sosyal destek ödemeleri de yeniden güncellenmiş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi engelli bireyler ile yetim ve öksüz çocuklara yönelik desteğin zamlı tutarla sürdürüleceğini bildirdi.

Engelli, yetim ve öksüz çocukların muhtaç aylığı artırıldı-1
Etiketler
engelli yetim öksüz muhtaç aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü yetim öksüz engelli
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