DOA Sistemi'nde toplu iade dönemi başladı: İadeler nasıl yapılacak, teşvik bedeli ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yüksek miktarda ambalaj iadesinin daha düzenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sayma ve Doğrulama Merkezleri hizmet vermeye başladı.

Peki, bireysel toplu iade süreci nasıl işleyecek?