DOA Sistemi'nde toplu iade dönemi başladı: İadeler nasıl yapılacak, teşvik bedeli ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yüksek miktarda ambalaj iadesinin daha düzenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sayma ve Doğrulama Merkezleri hizmet vermeye başladı.
Peki, bireysel toplu iade süreci nasıl işleyecek?
1 DOA Sistemi'nde toplu iadeler nasıl yapılacak?
Konuyla ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi'nde bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulamaya başlandı.
Yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, iadelerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim ederek gerçekleştirebilecek.
2 Toplu iadelerde teşvik bedeli ne kadar olacak?
Bu merkezler üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli DOA logolu ambalaj başına 50 kuruş olarak uygulanacak.
DOA makineleriyle mevcut uygulama ise değişmeden sürecek, günlük 200 ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapılmaya devam edilebilecek.
3 Yüksek hacimli iadelerin daha etkin yönetilmesi amaçlanıyor
Artan iade hacmine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, yüksek hacimli iadelerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
4 En yakın Sayma ve Doğrulama Merkezi nasıl bulunur?
Vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı'na ilişkin güncel bilgilere DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.
5 "Vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunuyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, yeni uygulamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz.
Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz."