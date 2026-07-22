Yediveren incirinin bu yıl yağışlar nedeniyle normalden biraz geç olgunlaştığını belirten Çetin, "Hasada haziran ayının ortalarında başladık. Birkaç gün sonra ilk hasadı tamamlayacağız. Yaklaşık 20 gün sonra ikinci hasada başlayacağız. İlk ürünümüz sadece yaş olarak tüketiliyor. İkinci ürün ise yaş olarak tüketildiği gibi kurutmalık ve reçellik olarak da değerlendiriliyor. Bu yıl genel olarak rekolte düşük olmasına rağmen talep çok yüksek. İlk hasatta kilogram fiyatı 350 liraya kadar çıktı. Ürün çoğalınca 50 liraya kadar düştü. Şimdi ürün azaldı, talep ise devam ediyor. Bu nedenle fiyat yeniden 200-250 lira seviyelerine yükseldi. Gaziantep'ten, Kayseri'den bile sipariş alıyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.