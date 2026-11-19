KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerine ilişkin 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bu yıl ilk kez burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödemelerin yapılmaya başlandığını duyurdu. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Kimlik numarasına göre ödeme tarihleri neler? İşte kimlik numarasına göre ödeme takvimi...