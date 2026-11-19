KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerine ilişkin 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bu yıl ilk kez burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödemelerin yapılmaya başlandığını duyurdu. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.
Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Kimlik numarasına göre ödeme tarihleri neler? İşte kimlik numarasına göre ödeme takvimi...
1 2026 KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerine ilişkin beklenen duyuru yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerinin başladığını bildirdi.
İlk kez ödeme alacak öğrencilerin hesaplarına 18-22 Kasım tarihleri arasında para aktarılacak. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde gerçekleştirilecek.
2 KYK burs ve kredi ödemeleri toplu mu yapılacak?
KYGM'nin duyurusuyla birlikte ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına iki aylık ödeme yapılacağı netleşti. Ekim ve kasım dönemlerine ait tutarlar, ayrı ayrı değil tek seferde yatacak.
KYGM'nin açıklamasına göre, 18-22 Kasım tarihlerindeki toplu ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte normal takvime geçilecek. Aralık ayından itibaren KYK burs ve öğrenim kredileri, her ayın 6'sı ile 10'u arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.
3 T.C. kimlik numarasına göre 2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından açıklanan takvime göre, KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre şu tarihlerde hesaplara aktarılacak:
- 18 Kasım 2026 Çarşamba: T.C. kimlik numarası 0 ile biten öğrenciler
- 19 Kasım 2026 Perşembe: T.C. kimlik numarası 2 ile biten öğrenciler
- 20 Kasım 2026 Cuma: T.C. kimlik numarası 4 ile biten öğrenciler
- 21 Kasım 2026 Cumartesi: T.C. kimlik numarası 6 ile biten öğrenciler
- 22 Kasım 2026 Pazar: T.C. kimlik numarası 8 ile biten öğrenciler
4 KYK burs ve kredi ödemeleri nereden sorgulanır?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı, öğrencilerin banka hesaplarından kontrol edilebiliyor. Burs ve kredi bilgilerine ulaşmak isteyenler, e-Devlet Kapısı'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerinden de yararlanabiliyor.
Ödemelere ilişkin son duyurular ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.