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Hizmet üretici fiyatları nisanda arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, nisanda Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 34,62 arttı.

Ekonomist
Ekonomist
Hizmet üretici fiyatları nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ait hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. 

Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,43 artış gösterdi.

Hizmet üretici fiyatları nisanda arttı-1

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 38,46 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 31,78 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 34,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,44 artış gerçekleşti.

Hizmet üretici fiyatları nisanda arttı-2

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 4,45 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,45 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,55 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,24 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,27 artış gerçekleşti.

Hizmet üretici fiyatları nisanda arttı-3
 

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