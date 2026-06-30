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HSBC Türkiye satılıyor mu? Dubai devinden ikinci banka hamlesi geldi

Bloomberg'in iddiasına göre Dubai merkezli Emirates NBD, HSBC'nin Türkiye birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor. Henüz erken aşamada olduğu belirtilen sürecin anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Ekonomist
Ekonomist
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HSBC Türkiye satılıyor mu? Dubai devinden ikinci banka hamlesi geldi

Türkiye bankacılık sektöründe dikkat çeken bir satın alma iddiası gündeme geldi. Bloomberg'in haberine göre, Dubai merkezli Emirates NBD, HSBC'nin Türkiye birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor. 

Bloomberg'den satın alma iddiası

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Emirates NBD, HSBC'nin Türkiye operasyonunu satın almak amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Ancak kaynaklar, müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve herhangi bir anlaşmayla sonuçlanmasının garanti olmadığını ifade etti.

Türkiye'de büyüme planı

Haberde, Emirates NBD'nin Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeyi hedeflediği aktarıldı. Bu kapsamda bankanın 2024 yılında üst yönetiminde yaptığı değişiklikler ve yeni genel müdür atamasının ardından büyüme stratejisine hız verdiği belirtildi.

Taraflardan resmi açıklama gelmedi

HSBC Sözcüsü, piyasada yer alan iddialara ilişkin yorum yapmadıklarını açıkladı. Emirates NBD Sözcüsü ise satın alma iddialarıyla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

DenizBank'ı 2019'da satın almıştı

Emirates NBD, Türkiye bankacılık sektörüne 2019 yılında önemli bir adım atarak DenizBank'ı Rusya merkezli Sberbank'tan satın almıştı. O tarihten bu yana Türkiye'deki varlığını güçlendirmeyi sürdüren banka, şimdi de HSBC Türkiye için gündeme geldi.

HSBC Türkiye'deki faaliyetlerini küçülttü

HSBC, Georges Elhedery'nin 2024 yılında yönetimin başına geçmesinin ardından küresel ölçekte temel faaliyet alanlarına odaklanma stratejisini hızlandırdı.

Bu süreçte Türkiye'deki operasyonlarını da önemli ölçüde küçülten banka, güncel verilere göre aktif büyüklük bakımından sektörün 15. büyük bankası konumunda bulunuyor. Toplam kredilerden aldığı pay ise yaklaşık yüzde 0,3 seviyesinde.

Şube sayısı 315'ten 36'ya geriledi

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre HSBC'nin Türkiye'deki şube sayısı 2013 yılında 315 iken, bu yılın mart ayı itibarıyla yaklaşık 36'ya düştü.

Buna karşılık, 500'ün üzerinde şubesi bulunan DenizBank, Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

HSBC daha önce de Türkiye operasyonunu elden çıkarmayı değerlendirmiş, 2015 yılında ING Groep ile yürütülen satış planı ise düzenleyici engeller nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Etiketler
Türkiye Emirates NBD HSCB Denizbank satın alma
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