İstanbul ekonomisinin 400 yıllık kalbi: Mısır Çarşısı günde 60 bin kişiyi ağırlıyor! İşte İstanbul'un tarihi fuar alanı

Çarşının yüzde 80'inin kuruyemiş ve baharat ticaretine ev sahipliği yaptığını, aynı zamanda bir kültür ve yaşam alanı niteliği taşıdığını belirten Koyuncu, şunları ifade etti:

"Mısır Çarşısı bir kesişim noktası. Aynı zamanda bir sokak, aynı zamanda bir kültür ve aynı zamanda bir hayat. Burası çok fazla sayıda milletten insanın bulunduğu bir çarşı. Bu çarşıda herkesle karşılaşabilirsiniz. Çok önemli de misyonu var. Çoğu devlet büyüğümüzü burada ağırladık. Burası herkesin olduğu bir nokta. Yaklaşık 120 dükkan var. Haftanın 7 günü açık ve kendi yazılı kanunları olmayan (geleneksel kültürü olan) bir çarşı. Bir dükkanda ortalama 7-8 kişiye istihdam sağlanır. Burada çalışanlarımız da farklı. Çünkü her milletten insanlara hizmet verildiği için çoğu milletten de çalışan olabilir ve ona göre hareket eder. Çoğu personel 3-4 dil bilir. Hepsi güler yüzlüdür ve iletişimleri son derece kuvvetlidir."