KKM’de düşüş sürüyor: Bakiye 4,76 milyar TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 16 Ocak haftasında yaklaşık 49 milyar 718 milyon lira artarak 23 trilyon 25 milyar 55 milyon liradan 23 trilyon 74 milyar 773 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 608 milyar 149 milyon lira artarak 27 trilyon 465 milyar 430 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri azaldı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 27 milyar 927 milyon lira azalarak 2 trilyon 917 milyar 351 milyon liraya düştü.

Söz konusu tutarın 684 milyar 419 milyon lirası konut, 49 milyar 471 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 183 milyar 462 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 13 milyar 547 milyon lira artarak 3 trilyon 501 milyar 934 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalarak 2 trilyon 712 milyar 298 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 26 milyar 732 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 685 milyar 567 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 7 milyar 826 milyon lira artışla 610 milyar 770 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 445 milyar 489 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 41 milyar 170 milyon lira artarak 5 trilyon 32 milyar 690 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 1 milyar 21 milyon lira azalarak 4 milyar 765 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,02'sini oluşturdu.