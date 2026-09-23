MASAK'tan para işlemlerinde değişiklik: Yeni limitler belli oldu

MASAK'ın bir diğer düzenlemesiyle, bazı finansal işlemler için geçerli olan işlem ve bildirim tutarları yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, daha önce 10 bin lira olan parasal limit 20 bin liraya çıkarılırken, 25 bin lira olarak uygulanan diğer sınır da 50 bin liraya yükseltildi.