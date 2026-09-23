MASAK'tan para işlemlerinde değişiklik: Yeni limitler belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlerde değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren düzenlemeler; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeleye yönelik adımları içeriyor.
Yeni düzenlemeyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal işlemlere müdahale sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.
1 Yaptırım listeleri MASAK’ın sitesinde yayımlanacak
Düzenleme kapsamında, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik olarak BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkındaki bilgiler, Dışişleri Bakanlığı üzerinden MASAK'a iletilmesinin ardından Kurulun internet sitesinde doğrudan yayımlanacak.
Bu değişiklikle, yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşlara ait bilgilerin finansal kuruluşlara daha kısa sürede ulaştırılması mümkün hale gelecek.
2 Banka ve finans kuruluşları MASAK'a bildirim yapacak
Düzenleme kapsamındaki yükümlüler, özellikle banka ve finans kuruluşları, yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kurumların yapmak istediği işlemler hakkında MASAK'a vakit kaybetmeden bildirimde bulunacak.
Söz konusu işlemlerin ertelenebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri de devreye alınacak. Bu uygulamayla, yaptırım kapsamındaki finansal hareketlere müdahalenin daha hızlı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
3 Parasal işlem ve bildirim limitleri ne kadar oldu?
MASAK'ın bir diğer düzenlemesiyle, bazı finansal işlemler için geçerli olan işlem ve bildirim tutarları yeniden belirlendi.
Bu kapsamda, daha önce 10 bin lira olan parasal limit 20 bin liraya çıkarılırken, 25 bin lira olarak uygulanan diğer sınır da 50 bin liraya yükseltildi.
4 Hangi işlem limitleri artırıldı?
Düzenlemeyle birlikte diğer parasal limitler de yeniden belirlendi. Bu kapsamda, 2 bin 750 lira olarak uygulanan sınır 5 bin 500 liraya yükseltilirken, bazı özel işlem ve bildirim aşamalarındaki 1.000 liralık tutar da 2 bin 500 liraya çıkarıldı.
5 Bir parasal sınır daha artırıldı
Mevzuatta daha önce 2 bin 750 lira olarak uygulanan bir diğer parasal limit de düzenleme kapsamında artırılarak 6 bin 500 liraya çıkarıldı.